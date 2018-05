Alicante “se lía la manta a la cabeza” para acoger a 6.000 cruceristas

La música de Isaac Albéniz ha sonado ya para los 6.000 cruceristas que están ya recorriendo las calles de Alicante desde las ocho de la mañana, cuando ha recalado el primer buque: el "Seven Seas Explorer".

Dos horas después llegaba el "Navigator of the Seas" y, a las once, el tercero: "Jewel of the Seas". A las seis de la tarde todos habrán partido, pero antes el Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actividades y una oferta especial gastronómica, como compendio de lo que ofrece la provincia. El objetivo, que repitan.

Alumnos del Conservatorio Profesional de Danza, nada más desembarcar, y después, ya en la plaza del Ayuntamiento, nanos i gegants, han dado la bienvenida a estos turistas, procedentes de distintos países. También se han instalado cinco ninots en la avenida de la Constitución alusivos a fiestas tradicionales como las Hogueras, Moros y Cristianos, Carnavales y la Semana Santa.

La edil de Comercio, Marisa Gayo, ha calificado de éxito cómo está transcurriendo la jornada. Explica que se están repartiendo todos los folletos de las oficinas de turismo y que son numerosos los turistas que en esta mañana se han acercado a preguntar en éstas. Se trata de animarles a repetir este destino, según apuntan desde el Patronato Municipal de Turismo y Playas, que recuerda que "cada día de crucero crea 700 puestos de trabajo directos e indirectos en todos los sectores económicos de la ciudad".

Muchos de los cruceristas han disfrutado de las danzas folclóricas y los nanos i gegants por las calles del centro de Alicante. / Carlos Bartual

El impacto socioeconómico de estos buques se estima en 300.000 euros diarios de media, recuerda Francesco Balbi, director de Operaciones de Cruceros del Puerto y presidente de la Asociación por el Turismo de Cruceros. Balbi ha estado en la recepción llevada a cabo en la terminal, y que habla de "un día muy importante".

Es un turismo con obvias repercusiones en otros sectores como el hotelero, de restauración, los museos o en los comerciantes, que certifican el "muy buen ambiente" que se respira hoy. No se marcan objetivos económicos. Lo importante es "provocar" y a veces "hay que liarse la manta a la cabeza" y no mirarnos en otras ciudades, sino mostrar que Alicante es diferente, señala Vicente Armengol, presidente de la Asociación Corazón de Alicante.

De hecho, más de 31 establecimientos del centro de la ciudad, participan aportando 37 tapas y copas, a un precio de 2 euros y medio y combinados por 5 euros, que se servían en la zona del tardeo.

Los comercios y restaurantes contarán con un distintivo para diferenciarse. Durante toda la jornada, más de 400 comercios ofrecen descuentos a los cruceristas y a quien se quiera acercar, con la colaboración de las asociaciones del Centro Tradicional, Corazón de Alicante, Gerona, Más que Centro, Calle del Teatro así como Poeta Quintana y Adyacentes.

El año pasado, también por estas fechas, en una misma jornada llegaron 12.000 cruceristas a bordo de cuatro buques.