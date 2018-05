Sergio Soler: “¿Qué hago? Todo el mundo en su día ha tenido 20 años”

Sergio Soler, más conocido como MrGranBomba, tiene recurrido el auto judicial por el que se abre juicio oral y fija una fianza de 500.000 euros por injurias y calumnias contra un repartidor al que llamó 'caranchoa'.

Más allá, mantiene que su intención "nunca fue calumniar a nadie" y que, en todo momento, la cara del repartidor aparece pixelada en el vídeo, por lo que "no es reconocible. Ni en tres vidas podría hacer frente a esa cantidad", lamenta Sergio. En declaraciones a Radio Alicante asegura que no sabe en base a qué, la jueza le pide una fianza tal elevada. Asegura que con aquel vídeo no ganó dinero y que la venta de su canal no alcanzó los 13.000 euros.

Además, tampoco alcanza a entender qué pretende el trabajador objeto de la broma, Ricardo Osorio, que a los pocos días de gastarle la broma, registró la marca "caranchoa". Sergio, que "confía" en la justicia y asegura que Osorio le quiere "sacar dinero por todos los lados, no sé que voy a hacer, yo soy estudiante".

Él mantiene que lo que él quiso fue "gastar una broma, sin mala intención. Siempre al final de los vídeos he intentado quedar bien con la gente y explicarles que todo es broma". Sergio se pregunta qué puede hacer, "¿me quito de en medio? ¿qué quiere la gente? Todo el mundo en su día ha tenido 20 años".