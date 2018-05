Anquela: "Mientras tengamos vida tenemos que ir todos de la mano"

El Real Oviedo afronta este sábado (16:00h.) el partido más importante de la temporada. Y si lo gana, todavía adquirirá mayor relevancia el próximo en el Reino de León. Pero para llegar con vida a ese encuentro no puede fallar ante el Sevilla Atlético. Un resultado que no sea la victoria le dejaría fuera de la pelea por los puestos de playoff, y eso lo sabe Juan Antonio Anquela, que así lo ha reconocido esta mañana en rueda de prensa: “Ahora sí que no hay fallo, no hay vuelta atrás. Es un partido que decide si seguimos vivos o pensamos en otras cosas”. Por eso también ha pedido el apoyo de todos los oviedistas, por lo menos hasta que se agoten las posibilidades de lograr el objetivo: "La gente sabe que todavía estamos ahí. Cuando acabe que nos maten si quieren. Mientras tengamos vida tenemos que ir todos de la mano y pelear hasta el último segundo, que a lo mejor nos llevamos una alegría. De la otra forma es imposible”.

A la hora de encarar este compromiso frente al filial hispalense, conjunto ya descendido, considera que no se pueden fiar. Será un choque muy parecido al que se vivió hace un par de semanas contra el Lorca, también en el Carlos Tartiere: “Tenemos que estar muy metidos y muy concentrados para sacarlo adelante. Me preocupa que la gente se pueda pensar que jugamos ante un rival entregado y que está muerto. Nada más lejos de la realidad”. Sobre la poca experiencia de los futbolistas del equipo andaluz, sí consideraba que les pudo pasar factura en algunos momentos de la temporada, pero esto ha sido contrarrestado con su calidad y descaro a la hora de atacar: “Son chavales insultantemente jóvenes, pero que no demuestran la edad que tienen. El que le ha querido ganar ha tenido que hacer muchas cosas”. También explicó el motivo que les ha llevado a vencer más encuentros ahora que están descendidos: “Fuera miedos y fuera tensiones. Aunque parezca mentira te quitas un peso de encima. Dices: ‘Vamos a salir a disfrutar’. No piensas en los puntos”.

Se espera que el técnico jienense mantenga el sistema con tres centrales y dos carrileros, y ya ha anunciado que habrá cambios en su once. Al margen de la vuelta de Mossa tras cumplir un partido de sanción, se abre un hueco en la zona de ataque, que a día de hoy no tiene dueño, una vez que lo ha intentado con Aarón, Fabbrini y Patrick Hidi en los tres últimos encuentros. Acerca de ese trivote utilizado en El Sadar, Anquela dio por buena la prueba realizada: “Cada partido tiene su lectura. Adaptamos el equipo según nos convenga. En la primera parte lo hicimos bien, pero en la segunda fue otra historia”. Ante la urgencia de sacar los tres puntos adelante, los azules deberán demostrar desde el primer momento lo que se juegan: “A este equipo se le puede pedir que juegue mejor, pero no vamos a fallar en lo que damos siempre. Vamos a pelear, a morder…Y trataremos de ser el Oviedo que todos queremos desde el primer minuto”, comentaba el entrenador del cuadro carbayón.

También se le ha preguntado por dos jugadores en concreto. Y aquí ha llegado la respuesta más inesperada de todas sus comparecencias. La cuestión giraba en torno a Aarón Ñíguez, protagonista durante buena parte de la liga, y suplente en los dos últimos partidos. El técnico, con su particular lenguaje, comentaba que ha sido por deméritos del alicantino: “La confianza en Aarón es plena. Es un futbolista muy importante, pero tiene que estar al nivel que todos queremos. A los que hay que exigirles son a los buenos, y son los que tienen que aparecer. Ahora dicen: 'Han venido a verme los chinos Lim-Piao y Fu-Mao'. Y yo digo que no han venido, has ido tú a ellos. Me han no, te has”. El ilicitano tiene muchas opciones incluso de regresar al equipo titular, aunque se desconoce si lo hará actuando por el centro o más como futbolista de banda.

Por último, quiso respaldar la labor y la profesionalidad de Patrick Hidi, que no ha terminado de cuajar como quizá se esperaba cuando comenzó la campaña: “Ha tenido mucha mala suerte. Cuando estaba jugando bien se lesionó, y cuando se recuperó tuvo un problema familiar que a todos nos afecta. Nunca ha dejado de trabajar. El año que viene con una pretemporada puede ser un futbolista importante en cualquier sitio”.