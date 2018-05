El PP cierra la mayor parte de las candidaturas a las municipales en el Bierzo

La comarcal del PP del Bierzo ya cuenta con buena parte de su candidaturas a las municipales cerradas.

Lo ha confirmado el presidente de la formación, Raúl Valcarce quien no ha avanzado ni tan siquiera un porcentaje sobre las que ya están preparadas, pero en las que reconoce que los populares no han tenido problemas a pesar de que existe, eso sí, mucha competencia 'pero a mi me gusta la competencia' ha dicho.

A día de hoy, reconoce, también tiene claro que volverá a presentarse a la alcaldía de Carracedelo si no hay ninguna situación personal o de otro calado que le obligue a reconsiderar esa decisión.

Valcarce trabaja en la elaboración de las listas de los municipios del Bierzo y Laciana, excepción hecha del de Ponferrada cuya elaboración depende directamente de la autonómica. Las candidaturas se darán a conocer en julio.