La que sale cara es la incultura

La mayoría de los vascos, el 57 por ciento, opina que la cultura debería tener prioridad alta entre las políticas del Gobierno Vasco; el 64, que habría que apoyarla más que ahora, sobre todo, para hacerla más barata.

Esta es una de las conclusiones del último sociómetro vasco sobre cultura, el titular que más hemos destacado los medios. El que yo pondría sería que los vascos somos unos hipócritas.

A ver. Según la mayoría, la cultura debería ser una prioridad para el Ejecutivo. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros la tenemos como una prioridad en nuestras vidas? Datos de la misma encuesta. En los últimos doce meses, solo el 33 por ciento ha comprado un libro; menos aún, un 24, son los que han comprado un disco. El 55 por ciento no ha ido a un concierto ni a un museo en ese tiempo; el 72 no ha ido al teatro; y el 85 no ha asistido a espectáculos líricos o de danza.

Seguro que influyen los precios, pero no me creo que solo ellos expliquen estas cifras. Siempre, y vuelvo al principio, es cuestión de prioridades. Si creemos que la cultura es cara, probemos con la incultura.