"Hay que aprender a envejecer"

Cita en Hoy por Hoy Bilbao con un debate que en otras dieciseis ocasiones tuvo la puerta cerrada en el Congreso de los Diputados y que ahora sí tiene luz verde para al menos debatir la despenalización en nuestro país de la eutanasia. Una palabra que no figuró en el reglamento aprobrado en el Parlamento Vasco hace dos años cuando ratificó la conocida como la Ley de muerte digna. Una normativa que garantiza aquí que las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho en Euskadi a rechazar tratamientos, aunque pongan en riesgo su vida.

Es éste precisamente el punto de partida de un Hoy por Hoy Bilbao en el que hemos aprovechado la visita de geriatras y gerontólogos en el XVII Congreso de Zahartzaroa, Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología en Bilbao, para plantear eso, los derechos del paciente mayor y las situaciones que a todos se nos presentarán al final de la vida y que incluye otro tipo de argumentos como cuidados paliativos, nuevos modelos de atención integral sin olvidar en ningún caso la capacidad de decidir de la persona mayor.

Según Brígida Argote, responsable de la cita y enfermera especialista en geriatría, "todos tenemos la obligación de aprender a envejecer. No sólo para tener calidad de vida, ser activos y que se nos tenga en cuenta, sino pensando en lo que queremos y lo que no queremos cuando llegue el final de nuestra vida."

La eutanasia es una palabra que no gusta al doctor Jacinto Bátiz. Experto en cuidados paliativos, aborda siempre las entrevistas desd el punto de vista de la persona enferma. "Si a una persona le quitas el dolor, no te pedirá que acabes con su vida". Otra cosa es, recuerda, ayudarla a decidir si quiere seguir con el tratamiento o no aunque eso sea fatal que es lo que sí reconoce la ley aprobada hace dos años en Euskadi.

Y mientras llega ese momento final, quda mucho trabajo por hacer en una sociedad, en sus pueblos y ciudades, que deben reconocer el papel fundamental que ahora mismo tienen las personas de más edad. A eso se dedica Pedro Fernández de Larrinoa, autor de la obra 'Manual para la implantación del proyecto Ciudades Amigables con las personas mayores'. "En Euskadi son 35 los municipios que forman parte de esta red que consiste en no olvidar las necesidades de una ciudadanía mayor y sola. Existe el proyecto 'Escalera' por ejemplo en el que los vecinos del mismo inmueble se conocen y se ayudan."

Un debate abierto y que aquí puedes recuperar includa la participación de los oyentes muy activos esta mañana.