Garbajosa: "Confío y espero que Bilbao pueda revertir la situación"

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, tiene la esperanza y el deseo de que la ciudad de Bilbao y su proyecto no desaparezca del panorama deportivo. "Es una mala noticia que exista el riesgo de que Bilbao se quede sin baloncesto, es una obviedad. Yo espero que los dirigentes del club sean capaces de revertir la situación ayudados por quien tenga que ayudarles", afirmó.

El ex jugador animó no obstante a los miembros del consejo de Bilbao Basket a que no vean la Liga LEB Oro como un pozo. "Es una competición fuerte y queremos que lo sea más. Que nadie vea que es caer al abismo", dijo en el marco de la presentación de los nuevos locales de la Federación Vasca en Bilbao.

Acompañado por Germán Monje, presidente de la Federación Vasca, dijo también que la Federación Española seguirá luchando para que siga habiendo dos ascensos cada temporada y no solo uno como propone la ACB a partir de la próxima campaña.