Correa: "Si ganamos en Barcelona damos un paso de gigante"

Rober Correa tardó en entrar en el equipo de Cervera, pero ahora es uno de los fijos. Terminó lesionado el último partido y dejó su sitio a Servando. Ahora quiere regresar cuanto antes por eso reconoce que "tuve un golpe y en esa zona molesta mucho, pero estoy bien". Reconoce también que su buen momento se debe a que "a nivel personal estoy contentísimo. Me encantaría quedarme muchos años más".

Una de las claves para no perder su posición es que no se le escapa lo que el entrenador le pide. "A nivel defensivo tenemos que intentar que no nos centren y que no nos creen peligro. El entrenador no nos impide subir, pero primero hay que defender. Intento hacer lo que me pide para seguir jugando".

El equipo cadista planta ante los rivales de la zona alta y sufre más con los equipos de la parte baja de la clasificación. "Prefiero jugar todos los fines de semana contra los equipos de arriba que contra los de abajo. Contra los equipos de arriba competimos de una forma excepcional. Cuando jugamos contra los de arriba competimos de una manera sobrada".

Habla del Barça B y reconoce que "si ganas al Barcelona das un paso de gigante". Y aunque "les faltan jugadores de los mejores de segunda, tenemos que aprovecharlo, pero será complicado", sentencia Correa.