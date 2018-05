El Movimiento #QuieroCorredor llega a Cartagena para reclamar la conexión estratégica de la ciudad con el Corredor Mediterráneo y es que dice que esta ciudad cuenta con uno de los puertos más rentables de España y considera vital la intermodalidad de transporte marítimo-ferroviario para el desarrollo económico de la Región de Murcia.

#QuieroCorredor es la iniciativa de la sociedad civil que "solicita la culminación del Corredor Mediterráneo, la infraestructura ferroviaria para personas y mercancías que vertebrará las comunidades del arco mediterráneo y unirá el sur de Andalucía con Europa".

En Cartagena, instituciones públicas, sector empresarial y colectivos sociales urgen el enlace con el Corredor Ferroviario Mediterráneo para resolver las necesidades de movilidad de personas y mercancías.

La alcaldesa de Cartagena Ana Belén Castejón ha reivindicado fechas, plazos y en qué presupuestos va a estar contemplado este proyecto.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que "el Corredor Mediterráneo, no lo será si no llega a Cartagena y que está proyectado para que llegue cuanto antes a esta ciudad". Respecto a los plazos, ha dicho que "es conveniente no ir cambiando de proyecto porque lo único que se hace es retrasar la puesta en marcha del mismo."

El presidente de COEC, Pedro Pablo Hernández reclama la conexión de Cartagena y su puerto, el de la Bahía de Escombreras y el futuro puerto de El Gorguel, con el resto de puertos del Mediterráneo, hacia Alicante a través del baipás Beniel. La otra reivindicación es la instalación provisional del tercer carril y su electrificación en la línea actual que va de Murcia a Cartagena y la instalación de la doble vía como siguiente paso, según fuentes de este movimiento.

El Movimiento #QuieroCorredor llega a Cartagena para dar visibilidad a estas necesidades, vitales para el progreso sostenible de la Región. Este viernes 18 y sábado 19 de mayo estará en la Plaza Héroes de Cavite para dar a conocer a la ciudadanía el proyecto que quiere ´Completar la España radial con una España circular’, conseguir que se viaje en la mitad de tiempo y España vaya el doble de rápido según ha dicho Diego Lorente, que es el secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios.

La campaña #QuieroCorredor supera ya las 72.000 firmas de apoyo.