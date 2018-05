''No ha habido recortes en la sanidad de Castilla y León''

La sanidad pública de Castilla y León no ha sufrido recortes, no hay menos profesionales, no se han cerrado centros sanitarios, no han aumentado las listas de espera, ha crecido el gasto y la inversión y la satisfacción del usuario es de notable alto. Así lo ha asegurado con rotundidad el portavoz del Grupo del Partido Popular en las Cortes regionales, Raúl de la Hoz, quien insiste en que el sistema funciona bien aunque admite que es mejorable. Tras reunirse con dirigentes del PP de la provincia, De la Hoz ha destacado que la espera media en Burgos para una operación es de 63 días frente a los 73 de CYL y mucho mejor que los 104 días de la demora media estatal. En el Hospital Universitario de Burgos en los 3 últimos años, el personal médico ha aumentado de 510 a 526 y el de enfermería crece de 915 a 917, según las cifras que maneja el portavoz del PP, quien subraya un aumento del 3,2% en el gasto de personal y de un 3,5% en Atención Primaria. Recuerda también las inversiones previstas en los nuevos centros de salud de Capiscol y Salas de los Infantes, que suman más de 8 millones. Y sobre los conciertos con la sanidad privada, el procurador del PP celebra que Castilla y León es la segunda autonomía después de Cantabria que menos recurre a la privatización. De la Hoz admite que en el medio rural faltan profesionales sanitarios porque no se encuentran, dice, al resultarles poco atractivo para su carrera. Para Raúl de la Hoz, el supuesto malestar social con la sanidad responde a una manipulación política de los partidos de la izquierda que buscan desestabilizar al gobierno del Partido Popular.

