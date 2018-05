Carlos Abad podría salir del CD Tenerife a final de temporada

Son muchos los movimientos que se pueden empezar a generar con el final de una temporada en cualquier equipo y en el CD Tenerife se producirán con toda seguridad. Uno de los jugadores que puede salir del club tinerfeño es el meta Carlos Abad. Su representante Juan de Dios Carrasco ha pasado por la antena de la Cadena SER, valorando la participación del jugador la presente campaña y esperando que pueda tener participación en la recta final del campeonato: “Vamos a ver lo que pasa en la parte final de la liga, pero por estadística no es lo que esperábamos que jugara Carlos en la presente temporada pues solo participó en tres encuentros de liga y en la copa. Entiendo que el entrenador no le conoce pues no ha participado en el equipo desde su llegada. Eso no quiere decir que no tenga posibilidad de poder jugar, puesto que le ve en los entrenamientos”, explicó el representante del jugador.

Carlos Abad regresó a la isla tras estar enrolado en el filial del Real Madrid y la intención era la de hacerlo con la intención de tener participación como manifestó su representante: “volviendo al Tenerife empezamos de cero y teníamos puesta una gran esperanza en que pudiesen contar con Carlos con más participación. No ha perdido la ilusión de que sea así pues ha estado trabajando con esfuerzo y sacrificio, pero la sensación que tiene es que no ha podido aportar todo aquello que tiene pues eso pasa al poder jugar partidos. Cuando un jugador no tiene continuidad es complicado y le merma, especialmente por su juventud. Entiendo que tiene un futuro enorme, pero con la falta de continuidad no puede demostrar lo que vale”, explicó quien maneja los destinos profesionales del deportista tinerfeño.

De cara al futuro más allá del 30 de junio, la posición será la de esperar a reunirse con el club para saber las intenciones que tienen con el canterano. Su representante manifestó a tal efecto que “a Carlos le quedan dos temporadas. Esperaremos el final de esta y tras ello veremos lo que sucede y analizaremos con el jugador las posibilidades de continuar o de pedir una salida en forma de cesión o traspaso para que pueda seguir progresando”, sentenció.