Jesús León pide un plus de motivación a la afición

El presidente del Córdoba, Jesús León, vive su semana más especial desde que tomó el mando del club y provocó este cambio tan espectacular en la tendencia que llevaba el equipo. De un descenso seguro a una posibilidad real de salvar la categoría merced a una política acertada de fichajes en el mercado de invierno y sobre todo, al regreso a una paz social que no se recordaba desde hacía años. Ahora la afición está unida al club y juntos sueñan con una permanencia que pasaría, ineludiblemente por ganar el partido del domingo. “El Córdoba-Almería va a marcar clarísimamente el rumbo del club. El equipo está enchufado, tiene la presión necesaria, ahora necesitamos a Córdoba, que es la que tiene que ganar este partido, porque no lo ganan los once que jueguen, ni Sandoval, ni Oliver ni yo, al Córdoba CF lo representamos todos. Este partido tiene que ser algo diferente, nos hemos quedado sin papel el lunes y ahora hay que crear un ambiente único, mejor incluso que cuando se produjo el ascenso. Nos jugamos seguir en el fútbol profesional cuando estábamos desahuciados hace 4 meses. Yo hubiera firmado estar donde estamos. Tenemos que estar todos involucrados y contribuir entre todos a crear ese ambiente”, afirmó Jesús León, quien pidió una motivación extra a los aficionados que llenarán las gradas del estadio el domingo. “El campo debe estar lleno de afición y no de público. En este momento clave hemos conseguido llegar a la orilla, nos jugamos todos muchísimo y necesitamos trasladar el mensaje motivacional hacia la afición. Vamos a salir a por el duelo sin pensar en otra cosa. El público debe ser el que empuje y el equipo no salir al 200% sino al 300%. Si ganamos al Almería estaríamos tocando la orilla.

El Arcángel se tiene que llenar y ser un fortín pero de verdad. Necesitamos ayuda para este partido más que nunca”, concluyó el Presidente del Córdoba.