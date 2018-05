É a Festa das Letras

A partir das doce do mediodía organízase unha lectura pública con motivo do Día das Letras Galegas, por terceiro ano consecutivo desde o balcón do Pazo de María. A cidadanía poderá escoitar a obra de Victoria Moreno, escritora e docente agasallada este ano.

María Victoria Moreno / Real Academia Galega (Europa Press)

20 librerías desenrolan actos con motivo do Día Das letras. Parte delas permanecen abertas no día festivo e outras fan actividades toda a fin de semana. A librería Suevia, no Agra do Orzán, organiza o venres as seis da tarde outro contacontos con animais como protagonistas. O sábado El Faro de los Tres Mundos a lectura de A horta de Simón ás 17.30 horas. Cascanueces acollerá ás 12.00 horas a presentación de Camiños de Magín Blanco, mentres que a libraría Sueños de papel contará con Trinke Trinke Teatro a mediodía.

No Sporting Club Casino, lerase Can branco, can negro. O conto da homenaxeada no festexo a partir das oito da tarde. Haberá actuación da Coral Polifónica do Casino, e unha charla sobre María Victoria Moreno con obradoiro matinal para os mais pequenos.