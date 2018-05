Juanfran admite el fracaso, espera un proyecto que ilusione y confía en Seedorf

El lateral derecho del Deportivo y uno de los capitanes de la plantilla esta temporada, Juanfran Moreno, ha admitido hoy que el equipo ha fracasado con el descenso a la Segunda División y ha afirmado que espera un proyecto que ilusione para el próximo curso y que, para él, debería estar en manos del actual entrenador, Clarence Seedorf.

"La temporada ha sido un fracaso. No se ha conseguido el objetivo de la permanencia y al principio de la temporada las expectativas eran otras. Quizá se pusieron expectativas demasiado altas, no se empezó bien, cada vez se puso peor y al final con la desgracia del descenso hay que mirar al frente y pensar en el ascenso ya", comentó en rueda de prensa.

El defensa indicó que "a veces es mejor callar" y guardarse la "opinión" sobre lo que ha pasado esta temporada, en la que se "hicieron cosas mal".

"Al final me centro en lo nuestro, en lo de los jugadores, que somos los actores principales y no hemos estado bien. Todos podíamos haber estado mejor, haber hecho mejor las cosas, haber dado mejor rendimiento, no ha sido así, y hay que pensar en el futuro y devolver al club a donde merece estar, que es en Primera División", declaró.

El defensa recordó que en los cuatro años que lleva en la plantilla el equipo ha sufrido y luchado por evitar el descenso y expresó su esperanza de que el panorama cambie con la incorporación de Carmelo del Pozo a la dirección deportiva.

"No sé exactamente qué pasa, pero es verdad que algo no se hace bien o algo no se ha estado haciendo bien porque es una situación de cuatro años con lo mismo. Espero que ahora, con la llegada de Carmelo y el nuevo proyecto, el club y, sobre todo, la afición, que es la que sufre con esto de verdad, pueda empezar a disfrutar e ilusionarse con este nuevo proyecto", indicó.

Sobre su futuro, apuntó que una vez acabe la liga mantendrá una reunión con el responsable de la parcela deportiva para saber "qué intención tiene".

"Mi opinión es que muchos, no solo yo, muchos querrían estar en el Deportivo en Segunda, y luego él tendrá que hacer sus preferencias y saber quién quiere estar", apuntó.

El Deportivo tiene tres laterales derechos con contrato para el próximo curso y Juanfran, que aseguró no entender por qué han sido tantos esta temporada, reveló que el director deportivo ya ha hablado con uno de los tres para transmitirle que cuenta con él: "Y no soy yo", apuntó.

El jugador madrileño explicó que está "muy cómodo en A Coruña" y dispuesto a quedarse si le transmiten que va a ser un jugador importante en el equipo en Segunda División.

"El Deportivo es grande en Primera y en Segunda, este año tenemos aquí un entrenador que lo ha ganado todo como jugador y estaría encantado de quedarse en Segunda con el Deportivo, así que no vengo a descubrir nada, el Deportivo es grande, tiene una gran afición, va a tener muchísimos socios, la realidad es que se necesita un proyecto ilusionante", dijo.

Respecto a su entrenador, Clarence Seedorf, dijo que su continuidad "sería la mejor noticia que podría recibir el Deportivo".

"Esta temporada ha sido muy complicada, cuando llegó él, al principio costó porque no conocía bien a los jugadores, pero al final ha conseguido algo que en cuatro años no ha habido, que es que el grupo reme en la misma dirección", sostuvo.

"Me gustaría -añadió- ver a este entrenador y a este cuerpo técnico con una pretemporada y pudiendo trabajar desde verano, yo creo que el Deportivo subiría seguro con él, es algo que lo tengo claro. Además, que un entrenador que seguramente ya tenga ofertas para entrenar en la Serie A el año que viene y que aun así se quiera quedar aquí, habla muy bien de él", pronosticó el lateral.