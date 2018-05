Milleiros de persoas ateigan as rúas de Compostela en defensa do galego

Milleiros de persoas percorreron as rúas de Santiago na marcha convocada pola plataforma 'Queremos Galego' para reivindicar o uso da lingua propia "no día a día". "Na Galiza, en galego" converteuse na lema máis coreado este ano.

A manifestación, que partiu da Alameda compostelá, contou co respaldo do tres líderes das forzas da oposición: o portavoz de En Marea, Luís Villares; o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero; e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Todos pediron un maior compromiso co idioma e a cultura galega.

"Hoxe estamos aquí non só para celebrar que temos idioma, senón para reivindicar que é necesario un cambio de rumbo na política lingüística do goberno galego", asegurou Ana Pontón.

A protesta rematou na praza da Quintana e segundo fontes a organización concentráronse até 25.000 persoas. Na Quintana celebrouse un acto no que a presidenta da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Nieves Rodríguez, leu o manifesto 'En galego día a día' en compañía da escritora Marga Romero; a produtora do programa de radio 'Diario Cultural', Concha de la Fuente; a autora Adela Figueroa; a presidenta da Coordinadora de Traballadores de Normalización dá Lingua (CTNL), Anxos Sobriño; e o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez.