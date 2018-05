Narciso Rojas confirma la ruptura del Trust con el Ayuntamiento

Tras la finalización del juicio oral contra Pablo Comas, y a la espera del veredicto, y una vez que la temporada ha concluído con la permanencia del Recreativo, el Trust ha emitido un comunicado en el que habla abiertamente de varias cuestiones con las que está en profundo desacuerdo y, como consecuencia, anuncia que en la próxima asamblea tratará la posible salida de Roberto Sánchez del consejo de administración. Hablamos con su presidente, Narciso Rojas. Dale al Play!

COMUNICADO DE LA DIRECTIVA DEL TRUST DE AFICIONADOS RECREATIVISTAS

La directiva del Trust de Aficionados Recreativistas se reunió la pasada semana para analizar y hacer balance de todo lo referente a la temporada 2017-18 y de la situación actual del club.

Nuestra asociación decidió democráticamente, hace casi dos años, tras la finalización de la Campaña de Salvación "Líberos del Decano", y por petición del Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad, entrar a formar parte del Consejo de Administración del Real Club Recreativo de Huelva SAD.

Dicha decisión estuvo basada en varios pilares:

· Mantener la alianza iniciada meses antes durante la Campaña de Salvación con el Ayuntamiento de la ciudad.

· Poder tener acceso a la situación real del club, en un momento tan delicado de la entidad, para ejercer cierta fiscalización desde la óptica de la afición y así protegerlo. Además, contribuir en la mejor y más eficaz gestión del mismo, para lo que designamos a una persona de nuestra total confianza, con gran capacidad de trabajo y con el perfil técnico adecuado para desempeñar el cargo.

· Tener una posición adecuada para cerrar todo lo referente a la Campaña de Salvación, de acuerdo con lo prometido a los participantes (derechos de decisión democrática en grandes decisiones sobre el club, canje de deuda adquirida por acciones, creación de herramientas de participación como el Oficial de Enlace con la Afición…).



Durante todo este tiempo que venimos formando parte del Consejo de Administración del Recreativo queremos reconocer el trabajo de todos sus miembros, y en especial el de nuestro representante en el mismo, Roberto Sánchez, para poner orden en la contabilidad y en la gestión contable de la entidad, tarea que se ha revelado aun más ardua de lo que ya se preveía en un principio. Sabemos que la situación contable y financiera del club sigue siendo extremadamente grave; aún así la mejora de la misma es notable. El club ha cambiado la estructura de su deuda, haciendo que sea posible, mediante un plan financiero agresivo y con entradas de liquidez desde la propiedad, que su actividad siga adelante.

En este sentido, consideramos como clave el pago que tuvo que realizar el Ayuntamiento de Huelva en nombre del Recreativo para poder alcanzar un acuerdo singular con la AEAT, colocándose el consistorio en posición acreedora del club.

Respecto a la campaña "Líberos del Decano" y su cierre, queremos expresar nuestro descontento con la propiedad. Creemos que desde que se salvó al club, en el verano de 2016, ha pasado el tiempo suficiente como para que lo prometido a los participantes en la misma se hubiese hecho efectivo (máxime viendo la celeridad con la que se externalizó la gestión en el caso de Eurosamop un año más tarde). Entendemos que el propietario de la mayoría de acciones no ha tenido impedimento alguno para hacer que los derechos adquiridos por la afición que participó en la campaña sean una realidad. Desde Recre Trust se han propuestos varias vías para alcanzar estas soluciones, basadas en un cambio estatutario que dote a la afición de esos derechos. Para esto es necesario convocar una Junta de Accionistas que lo apruebe. Es decir, solo está en manos del Ayuntamiento cerrar este tema, ya sea con nuestra propuesta o mediante cualquier otra que se adapte a lo firmado en su momento. Como decimos, nuestro descontento con este asunto es grande y exigimos al Ayuntamiento que lo resuelva, cumpliendo los acuerdos a los que llegamos en su día, tanto previos al inicio de la campaña como posteriores a la salvación del club.

Otro tema que nos produce descontento es la no materialización, a día de hoy, de la figura del Oficial de Enlace con la Afición (SLO). La negativa expresada por parte de la Federación de Peñas a la creación de esta figura ante el Consejo de Administración, hace que una propuesta de una Asociación que forma parte de ese mismo Consejo se haya visto desactivada, a pesar de haber sido inicialmente aprobada y difundida por el propio club. En su momento aceptamos y asumimos el riesgo y la responsabilidad de formar parte del órgano rector del club, para comprobar posteriormente que nuestras propuestas, con la idea de dar más participación en el día a día del club a todos los aficionados, son anuladas desde fuera del mismo. La responsabilidad de que el Oficial de Enlace no se haya puesto en marcha aún es, en todo caso, del Consejo de Administración.

Creemos que el club, en la actualidad, se encuentra descabezado. La externalización de la gestión económica y deportiva del Decano ha sido, a nuestro juicio, un fracaso. No entendemos muchas cosas de esta relación contractual con la sociedad denominada Eurosamop. No hemos visto una gestión integral del club en su conjunto, más allá de la llegada de jugadores a la primera plantilla (con los resultados deportivos conocidos por todos) o del préstamo de cantidades de dinero necesarias para pagos de la sociedad, con su correspondiente interés financiero. No hemos percibido una fiscalización de esta gestión (prácticamente inexistente) por parte del propietario; tampoco entendemos que una empresa externa ponga al servicio del club a una persona que dirija deportivamente al mismo y se convierta en asalariado del club, cuando esa empresa ya percibe, por contrato, unos honorarios por esta gestión. Es decir, entendemos que la actual relación contractual no es beneficiosa para el Recreativo de Huelva: por ser la gestión inexistente, por no haber fiscalización de esta, porque no entendemos algunos movimientos contractuales fuera de toda lógica empresarial que se están realizando, y porque, según contrato, esta situación se va a prolongar por diez años.

El conocimiento de los accionistas del Real Club Recreativo de Huelva SAD de ese contrato es un imperativo por el bien de la transparencia y de la fiscalización de la gestión que actualmente se hace de la sociedad. Por eso hemos pedido desde el principio que sea entregado a los mismos.

Paralelamente a todo esto, nuestra asociación inició un proceso judicial que está, como se sabe, en su fase final, tras la apertura de la vista oral por parte de la Audiencia Provincial, en el que se le imputan posibles delitos al anterior mandatario del club por la nefasta gestión del mismo. Respecto a este tema, entendemos que no se nos ha apoyado lo suficiente, ni por parte del propietario actual, en cuya mano estaba que hubiésemos podido acceder a una auditoría forense, ya acabada, que nos hubiese facilitado enormemente el trabajo judicial que realizamos; ni por parte de otros colectivos recreativistas, que se han limitado a opinar sobre este tema con frases evasivas sobre “respeto a las decisiones judiciales”. Ni en público ni en privado hemos recibido aliento ni apoyo alguno en esta batalla que, finalmente, nos hemos visto obligados a librar solos, excepción hecha de la presencia del letrado del Ayuntamiento en la vista oral celebrada estos días, y al que agradecer su trabajo en este procedimiento, ya que en su momento todos los grupos municipales y el equipo de gobierno votaron sumarse a la querella.

En resumen: entendemos que el trabajo de Recre Trust, de la mano de Roberto Sánchez, en el Consejo de Administración ha sido y está siendo clave a la hora de mantener con vida al Decano, poniendo él, y nuestra asociación, en riesgo su patrimonio. A pesar de las críticas que hemos recibido por aceptar formar parte del órgano rector (críticas que respetamos) nos hemos mantenido dentro del mismo hasta la fecha, porque hemos sido conscientes de que la supervivencia del club dependía en gran medida del trabajo ingente que Roberto Sánchez realizaba dentro, en las parcelas administrativas y contables. Tener a nuestro representante en esa posición no nos ha dado, sin embargo, ninguna ventaja a la hora de impulsar nuestras ideas para una mayor participación de los aficionados (todos) en el día a día del club. Al contrario, a pesar de la lealtad y el trabajo realizado en estos casi veinte meses, nuestras propuestas no han sido tenidas en cuenta, de manera que el avance hacia un Recreativo más participativo, como justa consecuencia y en el marco de lo conseguido por la afición en la campaña "Líberos del Decano", ha sido nulo.

Por todo lo anterior, la directiva del Recre Trust ha decidido convocar a su asamblea, a la mayor brevedad, para proponer la salida de nuestra asociación del Consejo de Administración, con la dimisión de Roberto Sánchez como consejero del Real Club Recreativo de Huelva.

Creemos que nuestros esfuerzos en esta alianza no están siendo correspondidos, de modo que, si democráticamente así lo decidiera nuestra asamblea de socios, seguiremos exigiendo, desde fuera, que se reconozcan los derechos de la afición y se hagan efectivas las promesas que se dieron a los participantes en la campaña "Líberos del Decano", que el Club ponga en marcha la figura del Oficial de Enlace con la Afición, y que el Ayuntamiento de Huelva se haga cargo de la entidad de manera efectiva como propietario, exigiendo a Eurosamop el cumplimiento íntegro del contrato o bien la anulación del mismo.

Asimismo, entendemos que lo ideal para el futuro del club (como Decano del Fútbol Español, Bien de Interés Cultural y patrimonio de la ciudad de Huelva) es que éste no sea vendido a una sociedad que venga a enriquecerse a corto plazo. Entre otras cosas porque eso no es viable con el estado financiero actual del club y solo podría desembocar en una nueva situación agónica en muy poco tiempo. Exigimos altura de miras para propiciar un proyecto de club sólido, serio y a largo plazo, identificado con su comunidad y gestionado por onubenses, con participación de la afición recreativista y alejado de intereses políticos.