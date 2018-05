Marcos Contreras anuncia su marcha del Formentera

La alineación del Formentera de la próxima temporada sonará diferente. Faltará un nombre prácticamente fijo en las siete últimas campañas y una pesadilla para los delanteros de los equipos rivales: Marcos Contreras. El portero andaluz confirmó su adiós, en una emotiva comparecencia, en la que estuvo al borde de las lágrimas en varios momentos, junto al presidente del club Xicu Ferrer y arropado por futbolistas, directivos y miembros del cuerpo técnico.

"Siento que necesito buscar nuevos retos y creo que llega mi momento, pero siempre me voy a sentir un formenterés más" aseguró Contreras que señalo que todavía no ha llegado a acuerdo alguno con otro equipo "no tengo nada, se que a veces cuesta que alguien deje algo tan seguro como yo lo he tenido aquí sin contar con nada pero es una decisión que ya tenía tomada a principios de temporada". Recalcó que " llegué a Formentera hace siete años siendo un niño lleno de miedos y creo que me voy siendo un hombre, muy agradecido por lo que el club y esta isla me han dado".

Quiso dejar claro que en su marcha "no es por falta de amor al club o a la isla, ya que siempre seré de aquí, espero que la gente como ha hecho desde el primer día me siga aceptando y queriendo cuando venga, que vendré muchas veces".

Contreras lanzó también un mensaje a la afición "les pido que mantengan la fidelidad que he tenido durante estos años".

A la hora de elegir los mejores momentos que ha vivido defendiendo la camiseta del Formentera destacó la eliminatoria de ascenso con el Villarrobledo en el año 2.014 "ese gol que nos dio el pase marcó el camino y después el triunfo en San Mamés en la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao".

El presidente del Formentera que también acabó entre lágrimas su intervención destacó que Marcios Contreras ha sido un "referente para el club y también para los niños de la cantera por su buen trabajo como entrenador, porque es un gran técnico de fútbol base".