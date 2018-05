Un hombre es condenado a dos años de prisión por abusar de una menor en Irun

Inicialmente, la Fiscalía de Gipuzkoa solicitaba una pena de seis años de reclusión para el acusado, aunque durante la vista, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, ha accedido a rebajar su solicitud de condena hasta los dos años al apreciar en el caso las atenuantes de reparación del daño causado y de dilaciones indebidas por un delito de abuso sexual a una víctima mayor de 13 años y menor de 16.

Después de que la acusación particular, que ejerce la familia de la perjudicada, se haya mostrado conforme con esta calificación, el procesado ha admitido los hechos y se ha conformado con la pena a la que ha sido condenado.

No obstante, el hombre no deberá ingresar en prisión después de que las partes se mostraran favorables a la suspensión de esta pena, que ha sido acordada por el tribunal con la triple condición de que el inculpado no vuelva a delinquir durante este período de tiempo, que se mantenga alejado de su víctima y no se comunique con ella durante ocho años, y que se someta a un programa de educación sexual.

Además, el procesado, que previamente había compensado con 4.000 euros a la víctima por los daños morales sufridos, deberá permanecer cinco años en libertad vigilada.

Según han indicado a EFE fuentes del caso, los hechos habrían sucedido entre 2011 y 2013, año en el que la menor reveló lo sucedido.