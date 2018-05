"Nunca seré una carga para este club"

Semana de celebraciones en el CD Guadalcacín tras haber logrado brillantemente la permanencia en Tercera División por cuarta temporada consecutiva. En los próximos días se empezará a trabajar sobre el proyecto deportivo de la próxima campaña, con Alberto Vázquez al frente del equipo, esa es la intención.

No parece que vayan a existir problemas con el entrenador para llegar a un acuerdo, pero este año acaba mandato la Junta directiva y el preparador jerezano no quiere ser un problema, “lo primero es el club, habrá que ver si Manuel Jiménez sigue y yo no quiero ser una carga para nadie, imagínate que llega otro candidato y no cuenta conmigo, por eso lo mejor es que cuando el club lo tenga todo claro que me llamen”.

En cualquier caso la decisión sobre la continuidad del entrenador no se tomará hasta final de mes, “estoy terminando un par de cursos deportivos y tengo que viajar a Madrid un par de veces, por lo que aún es pronto para sentarnos a hablar”.

Alberto Vázquez se siente “muy orgulloso” de los jugadores que ha tenido este año, “he tenido gente en el vestuario muy comprometida, futbolistas que han rendido a un nivel en algún caso, por encima incluso del que me esperaba”. Por último ha querido agradecer al apoyo de los aficionados durante toda la temporada, “ ellos han tenido gran parte de culpa de la permanencia, era fácil estar en los mejores momentos, pero en los malos siempre estuvieron allí, nunca tiraron la toalla y en los partidos clave, al final de la liga han sido increíble”