"Haremos lo imposible por conseguir el ascenso"

El Jerez Industrial ha conseguido clasificarse para la liguilla de ascenso a División de Honor y ahora, el cuerpo técnico está inmerso en la preparación de unos play offs a los que hay que llegar en las mejores condiciones posibles.

La temporada regular acaba el domingo en Vejer y Paco Cala, técnico del equipo industrialista considera que la clasificación de su equipo “ha sido completamente merecida, ya que hemos estado toda la temporada entre los cuatro primeros clasificados y hubiese sido una injusticia deportiva que los chavales no hubiesen tenido el premio de disputar estas eliminatorias de ascenso. Todos estamos muy ilusionados con poder brindar a nuestros aficionados el ascenso pero sabemos de la dificultad del objetivo y por ello estamos trabajando al máximo con el fin de llegar en las mejores condiciones posibles. Estoy convencido de que las eliminatorias van a ser muy igualadas y cualquier detalle puede decantar la balanza hacia un lado u otro”, mantiene en la web del club jerezano.

El técnico del conjunto jerezano sabe que “sea cual sea el equipo ante el que nos enfrentamos, deberemos dar lo mejor de nosotros para superar la eliminatoria y mantener las opciones de ascenso. Confío al 200% en mi plantilla, trabajan al máximo en cada sesión de entrenamiento y se entregan en cada partido. Ellos también creen en sus posibilidades y harán lo imposible por conseguir el objetivo del ascenso”.

Quintero, Parra, Thiago y Nico Carrasco se perderán la liguilla por lesión, jugadores importantes a los que Cala espera no echar de menos, “ellos son muy importantes pero el equipo ha respondido bien a esta situación. Los chavales están rindiendo a un gran nivel y han conseguido minimizar las consecuencias de estas bajas. Pero está claro que no podemos correr más riesgos de los necesarios y por este motivo hemos decidido dar descanso a jugadores que llevan muchos minutos acumulados en las piernas. Ahora estamos centrados en el play off de ascenso y no me preocupa tanto el hecho de quedar segundo o tercero como el poder llegar a los partidos decisivos en las mejores condiciones físicas y con toda la plantilla disponible. Esta semana además hay mucho jugadores apercibidos de sanción y una tarjeta haría que se perdiesen el primer partido de la eliminatoria por lo que no arriesgaremos en este sentido. Hago hincapié en que debemos ser inteligentes en este sentido y correr los menos riesgos posibles”.