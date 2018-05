Negueruela: "La Justicia no solucionará un problema político, para eso está la política"

El PSOE propondrá una modificación del Código Penal para cambiar el concepto de delito de rebelión. Así lo ha destacado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Considera que esta adaptación es necesaria ya que "el delito de rebelión tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al delito de rebelión que ha surgido en los últimos meses", haciendo referencia a lo ocurrido en Cataluña.

El PSIB, en voz de su portavoz, Iago Negueruela, destaca en la SER: " Hay que ver que se plantea", "no conocemos la propuesta, pero seguimos apostando por soluciones políticas". " Ninguna reforma puede ser con carácter retroactivo, no servirían para solucionar el problema que tenemos hoy", señala. "La solución judicial, se ha demostrado, que no ha funcionado", subraya.

"La Justicia no resolverá un problema político, nosotros creemos que para los problemas políticos, tiene que estar la política", dice Negueruela.