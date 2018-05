Las peñas de Palencia creen "exagerada" y "sesgada" la polémica por el concierto de Maluma

Comerciantes, hosteleros y peñas de Palencia se alían con el Ayuntamiento en la defensa de la aportación de dinero público para el concierto que ofrecerá Maluma el 4 de septiembre en la capital palentina, cerrando de esta forma las fiestas de San Antolín. Forman un frente común para responder a quienes critican el evento, se han recogido en change.org más de 24.000 firmas contra el concierto, por las letras machistas y denigrantes para la mujer de algunos de sus temas. Reproducimos íntegramente el comunicado que ha difundido el Consejo Local de Peñas de Palencia en las últimas horas.

"El Consejo Local de Peñas de Palencia quiere presentar por medio de este comunicado su valoración como parte activa de la ciudad, especialmente en los temas relacionados con las ferias y fiestas de Palencia. La polémica exagerada y muy sesgada que se ha creado en torno a la próxima actuación del cantante Maluma en nuestra ciudad, viene a recordarnos lo difícil que resulta contentar a todo el mundo, aunque las intenciones sean las de hacerlo.

Es cierto que actualmente pocos o ninguno de los artistas que están en el candelero se libra de etiquetas más o menos sensibles a una parte de la opinión pública, unos por machistas, otros por homófobos, otros por definirse políticamente en los extremos más arriesgados, o simplemente porque no “cuadra con nuestro sentir particular”. Sin embargo, de una forma global y pensando en el conjunto de la sociedad en general, nos vemos en la obligación de no ser ajenos a lo que significa la inversión pública en actos de la naturaleza del que se trata, que generan un beneficio económico innegable a la ciudad, haciendo así mismo que figure entre las elegidas en una gira de nivel europeo con lo que eso representa para darse a conocer mundialmente, entendemos que esa repercusión desde un punto de vista turístico tiene un peso fundamental, como lo tendrían por poner unos pocos ejemplos de actualidad en el elenco internacional, Robin Thicke, David Guetta, One Direction, Maroon 5 o la mismísima Shakyra, todos con canciones que pudieran ser tildadas con muchos calificativos dependiendo del interés del momento, de la misma forma que en el repertorio nacional podemos hablar desde los payasos de la tele a Andrés Calamaro pasando por Malú o Vanesa Martín.

¿Acaso si se diera la oportunidad de traer a Shakyra en las mismas condiciones, diríamos que no? ¿Nos hemos quejado por el concierto de Malú cuando ha estado en Palencia? Son preguntas que nos hacemos porque entendemos como una buena gestión de los recursos y espacios públicos el invertirlos en actividades de la índole que sean que reviertan de un modo palpable y aprovechable en la ciudad, siendo el caso que nos ocupa a nuestro entender un ejemplo de ello, independientemente (reiteramos) de gustarnos más o menos su estilo, su música, a quien dedique las letras de sus canciones o su forma de entender la vida, ya que en ese ámbito tan personal cada uno es libre de ir, no ir, quejarse o apoyar lo que considere conveniente.