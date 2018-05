El jefe de Policía Local acusa al equipo de gobierno de falta de previsión en personal

El jefe de la Policía Local de Palencia, Alfredo Herrero, ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de falta de previsión en materia de personal, al menos en lo que al cuerpo se refiere. Actualmente la plantilla tiene una media de edad de 54 años, lo que sumado a las bajas y a los agentes que pasarán a segunda ocupación, complica y mucho, la prestación del servicio en la ciudad.

Herrero ha puesto como ejemplo la convocatoria de las últimas oposiciones al cuerpo que se aprobó en octubre de 2017, los cuatro agentes que aprobaron no han podido sin embargo ir a la academia este año por lo que no podrán incorporarse hasta el próximo año tras realizar el curso que comienza en febrero, así que habrá que esperar hasta octubre de 2019 para su incorporación. Sin embargo otras ciudades, como Valladolid que aprobó la oferta pública de empleo en noviembre ha logrado que sus alumnos sí hayan ido a la academia. El inspector Jefe ya ha avisado que de no convocar nuevas oposiciones para aumentar la plantilla la situación puede ser caótica ya que, de los 119 agentes que hay actualmente, 34 son susceptibles de pasar a segunda actividad.