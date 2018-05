El presidente del TSJN dice que sienten "presión" para resolver los recursos a la sentencia de 'La Manada'

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha afirmado que los integrantes de la Sala de lo Civil y Penal, que él preside, sienten "presión" a la hora de resolver los recursos de las partes a la sentencia que condena a los integrantes de 'La Manada' a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual y les absuelve de agresión sexual.

"Para ser sinceros, preferiríamos no tener esta presión, pero una cosa es que la sintamos y otra cosa es que nos llegue a afectar o que esto se pueda traslucir en una resolución nuestra", ha afirmado Galve, al ser preguntado por si los cinco miembros de la Sala de lo Civil y Penal se sienten presionados.

Al ser cuestionado por si esta presión la perciben sólo de la calle o también por parte del Ministerio, ha afirmado que desde el Ministerio o del Consejo General del Poder Judicial "no hemos tenido ningún tipo de presión". "La única presión es la presión mediática y todo depende ya de cada uno de lo que pueda atender a los medios de comunicación o depende de qué medios se puedan leer", ha señalado.

Sobre las críticas al juez que emitió un voto particular en la sentencia, Galve ha afirmado que se siente "perseguido" y ha remarcado que "motivos no le faltan para sentirse perseguido porque es evidente la persecución que se está haciendo sobre él". En cualquier caso, ha afirmado que "no tiene nada que ocultar y esconder" por lo que "parece que está tranquilo".

Para el presidente del TSJN, en este caso "se ha superado ampliamente" el límite de la crítica, ya que "todos pudimos ver las reacciones de muchísima gente, ciudadanos anónimos y no tan anónimos, que sin conocer absolutamente nada del contenido de la sentencia hicieron declaraciones y manifestaciones fuera de lugar".