Xabi Prieto: "Griezmann es el mejor con el que he jugado"

Quince años dan para mucho, hasta para una entrevista en profundidad en 'El Larguero'. En la semana de su úlltimo partido como profesional, Xabi Prieto se pasa por la Cadena SER para repasar toda una vida vistiendo con los colores aul y blanco de la Real Sociedad.

-Con todo lo que le quiere la gente en Donosti, ¿ha pensado en presentarse a alcalde?

(Risas) No, que va. Yo donde me veo es paseando por la Concha ahora que se acaba esto del fútbol.

-Es que vaya manera de emocionarse en la despedida del sabado pasado en Anoeta...

Mira, no se lo que se siente al ganar un título, pero yo me marché del campo como si lo hubiera hecho, muy emocionado, y pasé uno de los días más maravillosos de mi vida. Mjy contento de ver a la gente así en el campo.

-¿Tiene la sensación de haberse quitado un peso de encima?

Sí, sí. Porque a mí lo que me gusta es jugar a fútbol, y este tipo de cosas me dan un poco de pánico y vergüenza. Pero fue un día muy bonito, habia que pasarlo, y ya está.

-¿Le pareció excesivo todo lo que se lió?

(Sonríe) Si me dan a elegir a mí, hubiera dicho que no. Pero se agradece que acuerden así de uno y se tomen tantas molestias.

-Este sábado termina su vida como futbolistas, ¿y a partir de ahora qué?

De momento, descanssar con la familia, que tengo ganas de pasar tiempo con mi mujer y mistres hijos, y en ese tiempo que esté descansando, empezar a darle vueltas a la cabeza para ver qué quiero hacer en esta nueva etapa. Me encanta el fútbol, me gustaria seguir ligado al fútbol, pero es una decisión que hay que pensarla bien y analiarla con mi gente.

-¿En la Real?

Sí, podría ser una opción. Pero de momento no he hablado nada, tengo una conversación pendiente con el presidente.

-¿Ha tenido dudas en este tiempo desde que anunciósu retirada?

No. Es una decisión muy meditada.La temporada pasada ya tuve dudas, y tenía claro que ésta sería la última, y hay que saber decir adiós, dejar el sitio a gente joven que viene fuerte, e iniciar una nueva vida.

-¿Qué sentía en Anoeta cuando veía a aficionados llorando por su marcha?

Emoción. Saber que son los últimos momentos vestidos de corto, con tu gente. Ver a mis amigos, a mi madre en la grada, y era la primera vez que iba a Anoeta.

-¿De verdad?

Sí, sí. No había ido nunca. Prefería quedarse en casa para estar más tranquila, no ponerse nerviosa. Y es de la Real, claro.

-¿Es consciente de que es un futbolista atípico hoy en día?

Sí, eso también lo siento así. Pero muchos de mis ex compañeros les hubiera encantado hacer toda su carrera en la Real, y por cinrcunstancias no han podido, y por eso me siento un privilegiado, he tenido mucha suerte de que el club me haya valorado como he querido, y me siento orgulloso por eso, ppr haber hecho toda mi carrera aquí.

-Así que entiendo que alucinaría con la marcha al Athletic de Iñigo Martínez...

(Sonríe) En ese instante le llamé y le pregunté, pero tenía la decisión tomada. Fue algo muy r´paido, ningún compañero supo nada hasta el día siguiente, yo creo que tenía miedo a que le convenciesemos. Porque es que igual no le dejamos salir del vestuario (risas).

-¿Qué es la familia para Xabi Prieto en todo esto?

Todo. Y por eso tengo ganas de pasar fines de semana co ellos, hacer cosas ue hasta ahora no había podido hacer, irme a surfear, jugar a padel, tenis con mi hermano, Iñaki, que siempre ha sido un ejemplo para mí. Tiene dos años más que yo y tenemos una relación muy estrecha.

-¿Recuerda el primer partido con la Real?

Sí. Fue ne juveniles, un amistoso contra el Lehengokoak, un club de aquí, y marqué un gol.

-¿Y el primer partido con el primer equipo?

Inolvidable, claro. En Oviedo. En Copa. Cumplíam un sueño, y es uno de los días más especiales.

-¿Cual cree ue fue su mejor partido?

Uno en Santander que ganamos 1-3 y me fui con la sensación de que me había salidotodo lo que había intentsdo.

-Y de los 70 goles que ha marcado, ¿con cual se queda?

Con el primero. Un gol que marqué en el Bernabéu. Encima gnamos después 1-4, y es especial,

-¿Cual es el mejor compañero que ha tenido?

Muchos. Podría empezar por Xabi Alonso, Mikel Aranburu, De Pedro, Savio, Vela... Pero me quedqaría con Griezmann, porque se le veía que tenía algo especial. Le faltaba explotar, tenía mucho gol, muchas ganas de aprender y crecer y mira todo lo que estña logrando. Porque con Xabi cuando jugué ya era un grande que sabíamos todos que acabaría en un grande. Pero Antoine fue unasorpresa.

-¿Y de los rivales?

No tengo ninguna duda, Messi. Está a otro nivel. Y también me encantaba jugar contra Zidane. Te enseñaba el balon pero enseguida te lo esondía.

-¿El mejor jugar español contra el que ha jugado?

Iniesta, sin duda.

-Se va a enfrentar a él en su despedida definitiva, es como el guión soñado, el final elegido...

Pues sí. (Risas). Va a ser bonito vvir en primera persona esa despedida de Andrés en primera persona, seguro que será espectacular. Una tarde especial.

-¿Qué hubiera dado por ganar un título con la Real?

Mucho, todo. Mucho dinero y muchos partidos que he jugado los cambiabapor ganar algo. El día que ascendimos a Primera fue como un título, pero imagínate lo que supondría ganarlo para todos nosotros. Ojalá en un futuro llegue ya pronto.

-¿Qué se arpende de tres temporadas en Segunda?

Mucho. Aprendes a valorarlo todo más, ves la grandeza del fútbol. Disfrutas más de todo. Hasta al club le vino bien para asentar las bases de lo que es hoy. Fue una cura para todos. Crecimos todos en Segunda. No sería lo mismo que soy hoy en día sin haber jugado esos años de Segunda.

-Para terminar, ¿qué le diría a la aficón de la Real?

Agradecerles todo el cariño y el respeto que me han mostrado estas temporadas. Es muy bonito escuchar sus palabras de que soy un ejemplo. Lo he intentado hacer lo mejor posible. Y que dejo de ser jugador, pero seguiré ahí como aficionado de la Real junto a ellos, apoyando a nuestro equipo.