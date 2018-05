Puche: “Doy las gracias al Bera Bera pero me ha sorprendido”

Agradecida. “Lo primero que quiero decir es dar las gracias al Super AMARA Bera Bera por la confianza que depositó en mí hace casi ya cuatro años por la apuesta tan arriesgada que fue contar conmigo como entrenadora del equipo sin prácticamente tener experiencia como entrenadora. Espero haber colmado las expectativas que depositaron en mí”.

Sorprendida. “Creo que me he volcado muchísimo en el equipo, he trabajado muchísimo por este club, quizás no de la manera que hubiera sido la mejor, pero sí que me ha sorprendido. Viendo la historia y como han ido evolucionando las temporadas y los equipos que hemos ido formando me ha sorprendido en este momento.

Me voy tranquila. “Yo lo que sí quiero transmitir es que me voy muy tranquila porque lo he dado absolutamente todo por este equipo. Han sido unas temporadas muy duras, creo que no lo he hecho de la manera que el club lo hubiera deseado, es muy respetable y no lo voy a poner en tela de juicio. Esta última temporada ha sido muy complicada prácticamente sin días libres, trabajando muchísimo los 7 días de la semana”.

Momentos duros. “Voy a seguir con la misma intensidad aunque han habido momentos muy duros cuando recibí la noticia la semana pasada. Lo que está claro es que las jugadoras tienen que ser conscientes que son profesionales y que esto no ha acabado. Les estoy intentando transmitir que lo más importante ahora mismo es el partido del sábado porque nos estamos jugando dos puntos vitales si realmente queremos estar ahí arriba”.

Cuánto de grande sería el título. “¿Cómo te lo cuantifico? Pues yo que sé cómo la luna entera (risas). Es mi máxima prioridad en este momento. Mi máxima prioridad. Lo que tengo clarísimo es que nos merecemos este título, que hemos trabajado y luchado muchísimo por ello y que vamos a ir al máximo a por la liga. ¿La luna se queda pequeña? Pues te digo al firmamento”.

Con qué momento te quedas. “No me quedo con un momento, me voy a quedar con la gente. Han estado ahí desde el minuto 0 hasta el último momento. Ha habido gente, ellos ya saben quién son, que me han apoyado incondicionalmente. Descubrir la gente que he descubierto no tiene precio”.