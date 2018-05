Analizar el estado del periodismo es el objetivo de las decimo primeras jornadas Periodismo en lo Global que organiza la Asociación de Periodistas de Segovia.

Profesionales de prestigio analizan en el Campus María Zambrano el momento de esta colectivo. “No es un buen momento para el periodismo” es la primera reflexión de Rosa María Calaf que ha abierto las jornadas. La veterana periodista señala que la labor de la prensa nunca ha sido fácil, siempre buscando lo invisible y lo que se callaba que siempre responde a intereses de unos pocos. Cree que ahora ocurre lo mismo y la tecnología permite el que haya un mayor volumen y rapidez de la difusión de ese casos y esa confusión además afirma Calaf “hay una voluntad de ir desacreditando a la prensa apara que no pueda cumplir con su función de control del poder político y económico y en esa encrucijada nos movemos los periodistas, haciendo creer ver que no somos necesarios cuando es todo los contrario, en un momento de crisis de valores y de crisis de derechos es cuando más falta hace un periodismo riguroso, plural, independiente, fuerte y comprometido que esté al servicio de la ciudadanía”.

Calaf ha mencionado la campaña de los “Viernes negros” ante la manipulación en los medios públicos. Apuntando que las televisiones públicas en España no han entendido ese adjetivo de público. En general todos los gobiernos sean del signo que sean pensaban que con las elecciones les regalaban una televisión. “Siempre ha sido así pero el deterioro de ahora es tan evidente. Yo he estado en TVE durante prácticamente toda su historia y he visto interferencias siempre pero no desde luego con este nivel”.

Estas jornadas acercan a Segovia a periodistas de la talla de Bru Rovira, Alfonso Armada o Ana Pardo de Vera. Mañana se celebrará una mesa redonda con los finalistas del premio Cirilo Rodríguez Cristina Sánchez, Enrique Serbeto y Natalia Sancha y la inauguración de la exposición de los premios nacionales de fotoperiodismo 2018.