Un golpe de efecto de Rajoy

Reconozco que a los populares no les ha salido mal la jugada, han sabido quitarse la presión de Ciudadanos aplicando aquello de "patadón al balón y p'alante". Pero conviene no olvidar que hace unas pocas semanas la mismísima secretaria general del Ministerio de Hacienda le dijo a una delegación encabezada por el Conseller Soler que no había nada que hacer, que la petición llegaba tarde, que los presupuestos ya estaban cerrados. Pues parece que no. ¿Cuánto vale entonces la palabra de un político? Parece que la de la secretaria general del Ministerio vale muy poco porque sus compañeros de partido le han enmendado la plana.

Julián Giménez

Por cierto, ¿cuánto ha influido Bonig en la rectificación del Gobierno? ¿Y cuánto Ciudadanos? Y un último interrogante: ¿habría retirado Ciudadanos el apoyo a los presupuestos si finalmente el PP no hubiese aceptado su enmienda?