LGTB+ reclama una ley de diversidad sexual

El colectivo de gais, lesbianas y transexuales de Castilla y León reclama este jueves 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia, una ley de igualdad sobre la diversidad sexual.

Recuerdan que la Junta se comprometió a que en 2017 estuviera la ley, pero un año después siguen esperando que vaya a pleno para su toma en consideración, ni siquiera para que se apruebe, sólo para que se tome en consideración.

Ahora mismo, sólo Castilla y León, Asturias y La Rioja no tienen una ley de diversidad sexual.

Desde la Federación de LGTB+ explican que "esta ley es muy necesaria para que todos tengamos los mismos derechos, los primeros los niños transexuales cuando van a clase y se erradiquen los problemas actuales".

Hablando de diversidad. Precisamente este jueves se ha hecho público que la Audiencia de Valladolid ha desestimado el recurso presentado por dos jóvenes que el año pasado fueron agredidos física y verbalmente en plena calle en Valladolid al grito de "maricones". La justicia no lo considera delito por odio, porque se alega, según han explicado los afectados, que la agresión comenzó cuando esta pareja les pidió a los agresores que dejaran de tirar piedras a los cisnes. Álvaro, que es uno de los afectados insiste "la agresión fue por nuestra condición sexual porque nos llamaron maricones, sidosos, y no animalistas". "La justicia demuestra, una vez más, que no está a la altura, como ya ocurrió con la sentencia de La Manada".