Sulayman y la permanencia

En Córdoba llenan el campo para ganar al Almería y acercarse seriamente a la permanencia, mientras que en el bando rojiblanco se agarran a la primera posibilidad de cerrar matemáticamente la continuidad en Segunda, algo que ocurriría en caso de victoria en El Arcángel. Sulayman Marreh se ha ganado el puesto con Fran Fernández en la medular y habló después del entrenamiento. El de Gambia no quiere dejar pasar la ocasión de dar el último golpe en la mesa y disfrutar de las dos jornadas que quedan, pero siempre con los pies en el suelo: “Es un partido complicadísimo por la situación en la tabla, pero nosotros vamos a lo nuestro, a ganar. Queremos salvarnos matemáticamente y creo que lo podemos lograr”.

Con ilusión

Espera un ambiente hostil, con miles de cordobesistas apoyando hacia la victoria, pero también habrá un sector rojiblanco que acompañará al equipo en un duelo vital. Sulayman no teme que El Arcángel sea una olla a presión, y es que el Almería cuenta con la ventaja de depender de sí mismo, con margen de maniobra con el descenso, y no va dispuesto a dejarse los tres puntos: “Al futbolista le gusta jugar este tipo de partidos, con un ambiente espectacular y con tanto en juego. Vamos pensando en la victoria, no en el empate, porque no lo firmo”. Córdoba y Almería vienen de ganar a Rayo Vallecano y Granada, respectivamente, por lo que en cuanto a moral no habrá mucha diferencia entre ambos. El centrocampista africano recuerda que pese a contar con cuatro de margen con el Córdoba, la presión sigue siendo la misma: “Llegamos en buena línea, pero nosotros encadenamos tres jornadas sin perder y la confianza es máxima. Nos jugamos lo mismo, queremos ganar”.

Mantener en orden en los primeros minutos va a resultar clave en el desarrollo del encuentro. El Córdoba saldrá a por todas desde el pitido inicial y en el Almería quieren jugar con la ansiedad del contrario. “Es un día para mantener la cabeza fría. Ellos harán todo lo posible para ganarnos y mantener la clave es fundamental. Sí tengo claro que saldremos a muerte”, apuntó el centrocampista.

En forma

De ser pitado ante el Barcelona B a la ovación contra el Granada. Sulayman dejó un buen sabor de boca a los aficionados almerienses en el último encuentro. Para un futbolista tan joven, el apoyo de la grada se agradece: “Es señal de que estás haciendo bien las cosas, aunque hay veces que cuando no te aplauden debes volver a entrenar con más fuerza aún. Es lo que he hecho desde que firmé en el Almería”. El Almería no va con miedo a El Arcángel, máxime cuando sabe que ganando se queda en Segunda.