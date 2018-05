El perfil de Fran Fernández

Se llama Francisco Fernández y es hijo de Paco Berenguel, que fue portero del Hispania y de otros equipos almerienses. El niño no le salió al padre, pero se quedó cerca, ya que jugaba de defensa y, “siempre estaba dando órdenes a los demás”, y quizás por eso “me he dedicado a entrenar, desde los 19 años, en los banquillos”.

Pero, ¿de dónde ha salido éste hombre?

Soy un entrenador que viene de abajo, que no ha sido futbolista profesional y gracias al trabajo de muchos años estoy aquí.

A sus 38 años no se considera un entrenador táctico ni va de psicólogo.

Lo fundamental en el banquillo es controlarlo todo y estar preparado para cada una de las situaciones.

¿Tiene un entrenador de cabecera?

Mi modelo es el de Unai Emery, al que siempre he seguido y en el que siempre me he fijado.

¿Un sargento en el vestuario o una madre?

Por encima de todo me considero un entrenador metódico que hace su trabajo de la mejor forma.

Lejos del fútbol, ¿dónde le encuentro?

Con los amigos y con la familia, soy muy sencillo y no tengo otras aficiones fuera de mi profesión.

Conciliar trabajo y familia ¿se le da bien?

Conocí a Carolina siendo fisioterapeuta en El Parador y todo ha sido muy fácil para los dos.

Lleva estampas de santos, ¿o tiene manías?

No soy de estampas, aunque mi madre me enseñó a creer en Santa Gema. Tengo mis rituales como no lavar el polo con el que gané el último partido y cosas así.

Llegado el día de partido ¿qué hace?

Tengo mi ritual, como cambiarme en el Estadio, repasarlo todo y que no se me escape ningún detalle.

Su objetivo en el banquillo es...

Entrenar al equipo de mi tierra y se está haciendo realidad. El Almería me está dando la oportunidad, me lo está dando todo.

Pero su meta irá más lejos del Almería, ¿no?

Ahora mismo no tengo otra ilusión que salvar al equipo de mi ciudad y en ello estamos. A día de hoy no se me pasan por la cabeza otros objetivos que mantener la Liga de Fútbol Profesional.

¿Quién es para usted Alfonso García?

Es el jefe y Miguel Ángel Corona la persona del club con la que más hablo.

Lucas Alcaraz es para Fran Fernández...

Un antiguo compañero en el Almería.

¿Del Real Madrid o del Barcelona?

Soy del Madrid.

¿Qué le dijo su padre cuando se dedicó a esto?

Ahora con 38 años dice otra cosa pero antes me decía: “Fran ponte a estudiar”.

Usted tan obediente, siempre estudiando.

Me gusta mucho aprender y quiero acabar ahora Magisterio.

¿Qué hace cuando pierde un partido?

Me meto en la sala de estudio a analizar todo lo que ha pasado. Me ausento.

Le paran por la calle y todos le dicen que...

Vamos a salvar al Almería y me dan mucho ánimo. Los almerienses son muy grandes y cariñosos.

¿Qué pasaría si bajamos a Segunda B?

Lo pasaríamos muy mal, porque sería un enorme paso atrás para todos.

¿Duerme bien o se despierta mucho?

Me cuesta dormir la noche antes de un partido y la noche después, depende. Sin embargo, como mucho antes y después de un partido.

Sus rincones de Almería preferidos son...

Me gusta mucho la zona costera, el barrio de Villa García, en El Zapillo; ahora vivo en El Alquián, porque mi mujer es de allí.

Fuera de la capital le gusta otro lugar...

También he vivido en Aguadulce y es un lugar donde lo he pasado muy bien.

De no ser entrenador ¿qué sería Fran?

Maestro.

Dígame su bar favorito y me invita. Y su tapa.

No tengo un bar favorito, pero de tapa me pido paella, porque es mi comida favorita y para beber agua.

Los almerienses son:

Para mí los mejores.