Negrín dimite como presidente de RTVC por motivos personales

El presidente del Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha presentado este jueves su dimisión por motivos personales, dejando también su cargo como administrador único de Televisión Pública de Canarias y la Radio Pública Canarias.

En la carta, remitida a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, explica su decisión y argumenta que la gestión del ente era imposible con un Consejo Rector reducido e inoperante. Afirma también que la presión mediática, la controversia judicial y la política partidista ha terminado afectando, dice, a su salud. Con la dimisión de Santiago Negrín, elegido en 2015 para el cargo con el apoyo de la practica totalidad de la cámara regional, la dirección del ente queda en el aire, ya que el actual Consejo Rector no llega al quorum mínimo para tomar decisiones.

Negrín ha puesto de relieve en su escrito que la Ley 13/2014 "ha sumido a RTVC en una situación de inestabilidad que ha complicado sobremanera la gestión hasta hacerla prácticamente imposible. Una ley en la que no quedan claras las funciones de sus órganos ha creado un clima irrespirable que paraliza cualquier acción que se quiera afrontar". Agrega que "una amplia mayoría del parlamento han admitido que la Ley necesita una urgente reforma y confío en que esta llegue lo antes posible por el bien de RTVC y sus trabajadores".

Igualmente, el hasta ahora presidente del Ente ha apuntado que "tampoco ha ayudado el debate abierto sobre el modelo. Aún está pendiente la aprobación por el Pleno del Mandato Marco que establece el modelo que RTVC debe seguir. Superó el trámite en la Comisión de Control pero sus señorías frenaron el texto antes de su aprobación definitiva".

Negrín ha expresado, asimismo, su "frustración ante el fracaso de la renovación del Consejo Rector que nos hubiera aportado estabilidad y hubiera permitido dar firmeza a la toma de decisiones". "Por el contrario", añade, "hemos asistido a la vergüenza de ver cómo se maltrataba a dos profesionales ajenas al permanente estado de conflicto en el que se ha sumido a la RTVC. RTVC es la víctima de una batalla política encarnizada en la que nadie se ha parado a pensar en las consecuencias que esta tendría para sus empleados ni para el servicio público".

"Creo que a la vista del trato recibido durante meses he pagado con creces los errores de gestión que se me puedan atribuir y lamento profundamente aquellos que seguro he podido cometer", apunta en su carta a la presidenta del Parlamento.

Además, denuncia haber sufrido "todo tipo de presiones". "Se me ha descalificado con una crudeza que excedía el ámbito de la gestión pública", detalla, "he sostenido con convicción mis acciones dispuesto a asumir mis responsabilidades y sus consecuencias y desgraciadamente todo tiene un límite".

Su decisión se ha precipitado, según explica en el escrito presentado este jueves en el Registro del Parlamento, en vista del auto "recibido el pasado martes 15 de mayo del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife a petición de la actual adjudicataria en el que magistrado si bien no plantea medidas cautelares de suspensión del procedimiento de negociado sin publicidad para la contratación de la prestación de los servicios informativos, se reitera de forma categórica en un amplio escrito de 11 páginas en su criterio de que el administrador único de TVPC no es competente como órgano de contratación".

Las reacciones de los partidos comenzaban a llegar a las pocas horas de conocerse la dimisión. El Grupo Parlamentario Nacionalista ha emitido un comunicado en el que anuncia que buscará los acuerdos parlamentarios necesarios para "garantizar" el servicio público de la televisión y el empleo de todos sus trabajadores.

Por ello, sostiene que resulta necesario tomar "medidas de emergencia" en el ámbito parlamentario que eviten que la señal de la cadena "se vaya a negro" el próximo 30 de junio y se presten los servicios informativos --que son núcleo del servicio público-- y con ello se garanticen los puestos de trabajo de la plantilla.

Según los nacionalistas, estas medidas de emergencia se deben tomar en tanto se resuelve el concurso de informativos en el ámbito judicial, que es donde se encuentra ahora, "y mientras se consiga aprobar una nueva Ley reguladora definitiva que venga a corregir los defectos detectados en la gestión y control de RTVC".

En este sentido, subrayan que las proposiciones de ley presentadas por CC-PP-ASG y PSOE ya se encuentran en el Consejo Consultivo y se ha acordado en Junta de Portavoces un procedimiento común para ambas.

Por su parte, para Podemos la dimisión de Santiago Negrín "es el cierre de posiblemente uno de los capítulos más complejos del ente y sirve para abrir una nueva etapa que, para el diputado de esa formación, Juan José Márquez, debe pasar por una gestión pública".

En Podemos entienden que ahora se debe ir en la Radiotelevisión Canaria hacia un modelo con el que se garantice la objetividad y el servicio público, para lo que fue creada, ha indicado Juan José Márquez.

El diputado de Podemos ha indicado que desde su grupo se tiende la mano al resto de fuerzas políticas para una salida "lo antes posible, pero con una línea roja muy clara" que es que los informativos de la Televisión Canaria tengan una gestión "cien por cien pública".