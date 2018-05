Las muletillas en la Comunicación

La RAE define muletilla como “voz o frase que se repite por hábito”. Las muletillas, como su propio nombre indica, son recursos verbales que empleamos para poder avanzar con la idea que estamos exponiendo o queremos exponer. Se producen de manera automática, de hecho, muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que las decimos. Cuando nos quedamos bloqueados, cuando no encontramos la palabra adecuada, cuando no sabemos qué decir… ¡aparecen las muletillas! Como “mmm…”, “¿vale?”, “ehh…”, “¿cierto?”, “ya” …

Estas expresiones no aportan absolutamente nada en términos comunicativos, son palabras innecesarias, carentes de significado. Es más, si las empleamos con demasiada frecuencia, pueden llegar a producir mucho ruido a nuestro discurso, empobrecer nuestro mensaje y demostrar una falta clara de vocabulario y de control sobre la idea que estamos exponiendo.

Es importante reducir el uso de las muletillas a la mínima expresión. Lo primero para poder acabar con ellas es ser conscientes de que las decimos. Para esto nos puede ayudar preguntar en nuestro entorno o incluso grabarnos al hablar. Una vez que sé que digo muletillas y cuáles digo, es el momento de poner freno. La mejor manera para conseguirlo es sustituir la muletilla por un silencio. Así que cuando notemos que la muletilla va a salir por nuestra boca, permaneceremos callados. Además, con esta técnica también demostraremos mucho más control.