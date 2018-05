El Alcorcón se encomienda a la historia para ganar el derbi al Rayo

Las tres últimas veces que el Rayo ha visitado al Alcorcón en Santo Domingo no ha logrado llevarse los tres puntos, algo que el conjunto alfarero espera que no se produzca para no entrar en descenso y seguir dependiendo de sí mismo para lograr la permanencia.

El derbi que disputarán la próxima jornada en Santo Domingo Alcorcón y Rayo es vital para ambos, puesto que hay demasiadas cosas en juego.

El Rayo Vallecano está esperanzado en ascender a Primera frente al Alcorcón. Para ello deberá ganar su partido y que el Real Sporting de Gijón, tercer clasificado, empate o pierda en el Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife.

El Alcorcón, en plena lucha por la permanencia, tiene 45 puntos, tres más que el Córdoba, que es el que marca el descenso. Una derrota frente al Rayo, si ganara el equipo andaluz, le situaría entre los últimos cuatro de la clasificación.

El equipo alfarero espera seguir con su racha positiva de enfrentamientos en Santo Domingo contra el Rayo. Las dos últimas veces, en Segunda, en las temporadas 2010/2011 y 2016/2017, venció por un idéntico 2-0.

La anterior visita, en Segunda B, fue en la campaña 2007/2008. En aquel encuentro, disputado el 16 de diciembre de 2007, el resultado fue de empate (0-0).

En esa misma década, en las tres primeras visitas del Rayo a Santo Domingo en Segunda B, la victoria fue para el conjunto vallecano. Se llevó los tres puntos durante tres campañas seguidas entre 2004 y 2007.

El próximo derbi entre ambos equipos madrileños se disputará el domingo 20 de mayo a partir de las 18 horas.