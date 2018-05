"El pacto regional sobre agua no incluirá una fecha de caducidad del trasvase, hay que ser realista"

Hasta después del verano no habrá contactos políticos para fraguar un pacto regional sobre agua. La Consejería de Agricultura se está reuniendo con colectivos. Hoy lo ha hecho con los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Éstos reclaman una reserva mínima del 40% en cabecera, o lo que es lo mismo, elevar el límite no trasvasable a los 1.000 hm3.

La posición de Castilla La Mancha debe ser unanime y no-trasvasista. Es lo que defiende el viceconsejero de agricultura Agapito Portillo, consciente de que quizá no sea pertinente ponerle una fecha de caducidad pero sí avanzar en el uso de otras formulas para los riegos en el levante. Reconoce que cada vez hay un mayor sentimiento regional en este sentido pero hay quienes todavía mantienen otras posiciones, o reticencias, más ligadas a intereses políticos. De momento el Ministerio de Agricultura no se ha puesto en contacto con la Junta para tender puentes de cara a ese Pacto Nacional por lo que se invita a la Ministra Tejerina a que visite la región para que conozca de primera mano cuál es la situación aquí. No se pueden tener posiciones maximalistas y competerá al Gobierno Central arbitrar una formula de consenso.

22 municipios, con 10.000 habitantes, sufren la perdida de riqueza por los trasvases. Su portavoz, Francisco Perez Torrecilla, pide que se haga una reserva mínima del 40% de agua en cabecera y que de una vez por todas lleguen las infraestructuras comprometidas para la zona. No es lógico que cada verano tengan que ir camiones cisternas. Reconoce que el interes electoral prima en la solucion de este problema porque hay más votos en juego en las regiones de levante que en Castilla La Mancha.