Català: "Tant de bo comencem a dialogar"

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha restat avui importància a l'absència de membres del Govern central en l'acte de presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat perquè el més "rellevant"és que hi hagi ja un Govern que comenci a "dialogar i a negociar" en el marc de la llei.

En declaracions als mitjans després d'inaugurar al col·legi de l'Advocacia de Barcelona el IV Congrés Internacional de Dret Digital, Catalá ha opinat que els actes protocol·laris com la presa de possessió d'avui "cal cuidar-los", però que l'important és que el Govern "iniciï la seva gestió" i comenci a treballar en el marc d'un "diàleg lleial al servei dels ciutadans".

El ministre ha celebrat que amb la investidura de Torra es posi fi a la "situació singular" en el funcionament de les institucions en què es trobava Catalunya des de feia "molts mesos".

Segons Catalá, el Govern està "desitjant" que Torra iniciï la seva gestió al capdavant de la Generalitat, "es comprometi amb l'interès legal de tots els catalans i comenci a treballar. Els aspectes instrumentals cal cuidar-los, però l'important és aquesta qüestió", ha afegit.

"Tant de bo com més aviat millor aquesta situació s'institucionalitzi i comencem a dialogar, a negociar i a defensar cadascun els interessos que té, al servei dels ciutadans", ha afegit.

Sobre el fet que Torra pugui prendre possessió sense acatar la Constitució, Catalá ha assenyalat que en altres càrrecs públics han usat "fórmules perifràstiques" que, al seu parer, han estat avalades per sentències, "per acabar dient juro o prometo per imperatiu legal".

El ministre ha insistit que en aquesta qüestió "allò que compta és el fons, més enllà de les paraules o les fórmules", encara que ha recalcat que la Constitució és "font de dret i de totes les nostres institucions", inclosa la Generalitat.