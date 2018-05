Josip Vinsjic se despidió de los jugadores y mandó un mensaje a los directivos

El exjugador del Hércules CF y entrenador de la entidad blanquiazul hasta ayer, Josip Visnjic, se despidió este viernes de los jugadores de la primera plantilla.

El técnico serbio recibió el pasado jueves la comunicación de Javier Portillo, copropietario y director deportivo, que no entra en los planes de la entidad para el nuevo proyecto.

El alicantino de adopción destacó en su despedida que "me voy contento por el apoyo de los jugadores, pero ni deciden ellos, ni decido yo, decide el club y por eso me voy".

"Interiormente me voy agradecido por las declaraciones de la gente y me quedo con eso, han sido tres meses y me voy con todo lo que hemos vivido dentro, el ambiente, las relaciones entre nosotros", haciendo alusiones a las declaraciones de algunos de los futbolistas.

Los números de Visnjic no han convencido a Portillo y por ello no sigue al frente del equipo. Al respecto, Vinsjic aseveró que "no han salido las cosas y no hay que darle más vueltas”.

Además, el serbio no se mostró decepcionado los por resultados porque “cuando uno lo da todo no puedes decir decepcionado, las cosas del fútbol son así, me voy con la conciencia tranquila de haberlo intentado hasta el último segundo”.

Por último, el técnico balcánico hizo un ruego a los dirigentes del Hércules CF: "En este club siempre hay exigencias, el trabajo de la gente de las oficinas debe ser más pausado y sin tanta exigencia porque desde la tranquilidad se ven las cosas mucho mejor y eso es beneficioso para el Hércules".

Los próximos entrenamientos, hasta que el club decida dar vacaciones a los jugadores, serán dirigidos por Carlos Luque, segundo entrenador y adjunto a la dirección deportiva.