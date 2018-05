Cultura emplaza a Barcala para aclararle la hoja de ruta del coliseo

Antes del verano, la Generalitat tendrá cerrada la compra de su parte en el Teatro Principal de Alicante. La Conselleria de Educación ha convocado una reunión a tres bandas el próximo jueves para desarrollar la hoja de ruta para el teatro, tras el convenio que firmó con el Ayuntamiento y el Banco Sabadell, a finales de febrero, para convertirse en copropietaria del inmueble.

El convenio se firmó con el socialista Gabriel Echávarri como alcalde y este jueves, el actual primer edil, Luis Barcala, tras reunirse con el subdirector del Banco Sabadell, Jaime Matas, planteaba dudas sobre cómo se va a llevar a la práctica esa propiedad compartida entre las tres instituciones.

Barcala, que admite que "el tema a priori no lo veía", insiste en que "jurídicamente no es tan sencillo coparticipar". Y recuerda al mismo tiempo que se deben "hacer las inversiones necesarias". Se queja de que desde esa firma de febrero "a día de hoy no sabemos nada".

Sin embargo, la reunión que el primer edil quiere promover, y a tres bandas, estaba ya acordada para este próximo jueves, aclaran fuentes de la Conselleria, y fijada desde el pasado lunes.

María José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico en la consellería de Hacienda, recuerda que no hace ni dos meses de la firma del protocolo y que los trámites se han acelerado al máximo para que el próximo mes de junio se pueda ya cerrar la compra por parte de la Generalitat. Añade que en la reunión del jueves le aclarará "a Barcala todas esas dudas".

De momento, aún no se ha nombrado ni siquiera el nuevo Consejo del Teatro. En esta reunión está previsto detallar esa hoja de ruta tras la adquisición y en ella también se abordará el tema de la tasación del inmueble, que ha realizado el servicio de Patrimonio de la Generalitat y que se pondrá sobre la mesa.