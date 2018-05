Una visita amistosa

Conseguir que desde la infancia la ciudadanía establezca un vínculo cercano con los agentes de la Policía Nacional es el objetivo con el que agentes de la comisaría de Aranda de Duero han llevado a cabo una visita a la guardería “Allendeduero” de la villa.

La Policía Nacional, dentro del Plan Director, ha incluido un programa de actividades con los más pequeñitos de la comunidad educativa, ya que considera primordial el acercamiento a la policía desde la temprana edad. Estas visitas, lejos de pretender difundir el funcionamiento policial, desean conseguir un acercamiento saludable de los más pequeños a los agentes uniformados. Los responsables de este cuerpo de seguridad alertan de los errores que comenten en ocasiones las personas adultas al infundir miedo, en lugar de seguridad en relación a los profesionales de la policía, al transmitir mensajes del tipo "si no te portas bien voy a llamar a la policía" o "merienda que si no ese policía te va a llevar"´. “Estas ideas” afirman “alejan a los pequeños de la Policía, por lo que con las actividades de acercamiento de los agentes a los centros educativos infantiles, se pretende que los niños tengan confianza en la policía para que cuando tengan cualquier problema en la calle, se pierdan, observen algo que no les gusta, se metan con ellos o con sus amigos, vean que agreden a alguien recurran a una persona uniformada que les dará seguridad y siempre les prestaran ayuda.”

Tras la visita el balance es positivo. Desde la comisaría arandina afirman que tanto los policías como los pequeños disfrutaron de una saludable convivencia, aprendiendo los unos de los otros “y sobre todo los peques se lo pasaron genial con los vehículos policiales. Desde la Policía Nacional se recuerda que es muy importante que los niños y niñas conozcan a su policía que siempre está al servicio de los ciudadanos.”