Las charangas toman Gumiel de Izán

Gumiel de Izán acoge este sábado la VI Concentración de Charangas ‘Pueblos de la Ribera’. Esta cita anual, que tiene carácter itinerante, contará con la participación de las formaciones Charalanga, de Langa de Duero, Los Chupitos, de Fuentespina, Turuseco, de Castrillo de la Vega, La Carga Piñas, de Villalba de Duero, La Nieve, de Baños de Valdearados y La Vid Band, de La Vid, además de la charanga anfitriona, El Chaparrón.

Será una jornada intensiva para Gumiel de Izán que recibirá a sus invitadas a las once menos cuatro de la mañana con una charla a cargo del músico David Fresnillo bajo el título ‘Las charangas, música e identidad’. A las once y cuarto comenzará un pasacalles y almuerzo, a la una y cuarto un ‘pasabares’, previo a la comida de hermandad, prevista a las tres de la tarde. Dos horas más tarde el programa contempla un concurso bajo el lema ‘El gran reto musical’, del que la organización no puede desvelar muchos detalles para no eliminar el efecto sorpresa. “Consiste en una serie de pruebas, de un concurso donde todo tiene que ver con la música”, explica Natalia del Sastre, coordinadora de esta concentración.

La actividad central de la jornada será la exhibición de las charangas, que comenzará a las seis y media de la tarde. Para completar el programa, tras la cena está prevista la actuación de La Charanga Mekánica, invitada especial, que procede de Lugo.