Cervera: "Una victoria nos acercaría muchísimo aunque no sería definitiva"

Viernes de previa y nuevo turno para escuchar al entrenador del Cádiz. Álvaro Cervera reconoce que una victoria cambia todo y sobre todo el ánimo del entorno. El trabajo se hacía, pero los puntos no lo reflejaban. Por eso ahora se muestra cauto y reflexiona. "Hay que entender que no pueda estar muy pendiente de eso. Valoro el trabajo que se hace todos los días. El trabajo es bueno y el equipo seguía estando vivo. Para mucha gente el equipo estaba muerto, hablaban de todos menos del Cádiz y ahora resulta que ganas y ven que no está tan muerto, pero nosotros desde dentro sabíamos que si no ganábamos pronto sería una injusticia y que el equipo no había bajado los brazos", sentencia Cervera.

Da la cara por sus jugadores y cuando todo el entorno valora el partido ante el Zaragoza, él va a más. "A todos les encantó el partido del otro día, a mí me gustó mucho más el del Gijón, es bueno pero no más allá de otros que no hemos ganado. Se hacen valoraciones a través del resultado y nosotros no podemos hacer eso".

Argumenta sus pensamientos asegurando que "siempre he pensado que el equipo seguía rindiendo, los robos, lo que se corría... este equipo en cualquier momento tendría que volver a ganar".

El próximo partido dice que "no será fácil" aunque el filial blaugrana tenga bajas importantes. ´"No podemos decir que por eso será más fácil", dice Cervera que reconoce que "una victoria nos acerca muchísimo. No es definitiva pero son muchos puntos y sería un buen número".