TSJCV niega el tercer grado a Marcial López por desviar ayudas a cooperación

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegado el tercer grado penitenciario al exresponsable de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) -no confundir con la constructora del mismo nombre-, Marcial López, condenado por el desvío de fondos de Cooperación a 3 años y 9 meses.



Según consta en un auto hecho público por el TSJCV, la sala asume la decisión de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, siguiendo la orientación de la Junta de Tratamiento, que ha decidido mantener al recurrente en segundo grado.



El juez argumenta que: "no podemos dejar de mencionar que el fin primordial de la pena ?aunque no el único- es la reeducación y reinserción social del penado, no siendo cuestionable en este caso que el interno goza, tanto de una plena integración social y familiar como de un nivel de formación elevado".



"Pero ha de tenerse en consideración que esa situación ya existía antes de cometer el delito, y es más, precisamente el poseerla fue lo que facilitó que pudiera situarse en una posición que determinó o permitió la realización de los hechos que le llevaron a prisión, por lo que no podemos centrarnos exclusivamente en este aspecto".



"Hacerlo -continúa- supondría tanto como afirmar que carece de sentido imponerle una pena cuando esta de antemano ya ha cumplido su fin primordial".



"Nada garantiza que al verse en una situación de confianza semejante puede incurrir en conductas similares", expone el TSJCV, que expone que "en su informe penitenciario se le asigna un pronóstico de reincidencia alto".



"No se puede olvidar que la naturaleza compleja del delito por el que cumple condena que exigía no solo un alto grado de preparación, sino a la par de planificación y organización, sin olvidar la naturaleza de los bienes sobre los que afectó (fondos dedicados a labores sociales) que hace los hechos especialmente reprobables".



El juez recuerda, además, que están pendientes de juicio otras piezas en el que este y otros condenados participaron del saqueo de fondos públicos destinados a la cooperación internacional, y añade que "no se ha recuperado más que una pequeña parte", ni ha habido "una especial y activa voluntad de colaboración de los penados en orden a la reparación del daño causado".



Ayer se conoció que el TSJCV ha adjudicado a la Generalitat Valenciana dos fincas propiedad de este procesado por un valor de 143.075 euros.



Según consta en un decreto de la sala de lo Civil y Penal, estas dos fincas fueron embargadas a Marcial López en el marco de una pieza separada por responsabilidad civil, en el que se acordó el embargo preventivo de bienes, a este y otros procesados, por importe de 1,9 millones de euros.

