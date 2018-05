Sandoval: "La sorpresa sería que este equipo no se salvara"

Jose Ramón Sandoval sigue demostrando que si algo le sobra, es motivación. En una comparecencia llena de mensajes positivos, el entrenador cordobesista pidió a su afición que apoye al equipo hasta el último minuto.

Para Sandoval, los ánimos de la semana son inmejorables y su Córdoba está más que convencido y capacitado para dar un paso adelante brutal en la lucha por la permanencia. "El que no esté animado no se merece vivir este momento. Mi equipo ha conseguido levantar a una afición, a una ciudad, incluso tener una percepción del fútbol distinta a la de otros equipos. Si consigue el logro va a ser algo histórico y en sus manos está. Que mejor que vivir y luchar por algo, como dije el primer día que vine y mi fe nunca decayó, incluso en las derrotas. Un equipo que nunca se rinde siempre hay que creer en él y yo creo mucho en mi equipo", afirmó Sandoval.

El Córdoba, con el técnico madrileño en el banquillo sería cuarto clasificado si solo se computaran esos partidos. "Llevamos trece semanas intentando buscar variantes tácticas que puedan sorprender a unos y otros, a mí no, porque lo veo durante la semana. Es importante que los 22 se vean importantes. Si sale alguno que no estuvo en Vallecas para mí no es una sorpresa, es un convencimiento. Para mí una sorpresa sería que este equipo no se salvara, estoy super orgulloso de haber dirigido esta nave, el grupo de trabajo es increible”, concluyó Sandoval.