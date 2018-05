La peatonalización de la Ciudad Vieja tras 20 años de espera

El gobierno de la Marea Atlántica ha fijado para el próximo 25 de junio el momento del inicio de la peatonalización de la Ciudad Vieja de A Coruña. 20 años después de que comenzasen las gestiones para hacer realidad un sueño ciudadano. Preservar su casco histórico y darle impulso a través también de la protección. Ha habido episodios para todo. La estrategia de dejar morir con todo vale para entrar después a construir. Intentos de normativas urbanísticas que permitían más barra libre para los promotores, protección real, recuperación de las murallas, y, en medio, bolardos sí, bolardos no. Móviles o fijos y, finalmente, tarjeta para residentes... por el momento. El casco antiguo de A Coruña es uno de los pocos no peatonalizados de Galicia. Por falta de interés de unos gobiernos y por incapacidad de otros. Ahora va a comenzar la hora de la verdad en una recuperación, la de decir adiós al vehículo privado que se desarrollará con mayor o menor fortuna. Sólo el diálogo y la búsqueda de un acuerdo lo menos malo posible para todos, y el desarrollo del transporte público, puede solventar un problema que antes se ha producido en la mayor parte de ciudades con historia. No somos los primeros, no hacemos algo que nadie hizo antes precisamente. Lo sea que iremos contando. El punto de partida es una buena noticia. Por fin.

Nos muestran la Ciudad Vieja niños de 1º de Primaria de Dominicos.