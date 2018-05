Un escaparate con poco encanto

Las reuniones de Carmelo del Pozo con la plantilla van aclarando el panorama del plantel. Andone, Schär y Sidnei son tres jugadores a los que el Dépor sitúa en el escaparate, a la espera de que algún conjunto se decida a lanzarse a por ellos.

El que lo tiene claro es Andone. Seducido por el fútbol inglés desde el pasado mes de agosto, cuando una postrera oferta del Brighton en el último día de mercado provocó una petición de salida al club. Ahora, el equipo de la Premier tiene claro que va a satisfacer su deseo y espera al 1 de julio para abonar los 6 millones de cláusula. La espera se podría acortar, dado que la historia del rumano está escrita y esperar hasta esa fecha nada aportaría a ninguna de las partes.

Sidnei va a ser otra de las ventas que aportará capacidad de maniobra a la dirección deportiva y financiera. El representante del brasileño estuvo en los últimos días en A Coruña. A día de hoy el defensa no tiene ninguna oferta. Se especuló con la posibilidad de una salida rumbo a Villarreal, una opción descartada ya que los castellonenses no tienen previsto cubrir una plaza de extracomunitario con Sidnei. El zaguero carece aun del pasaporte español y no parece que lo vaya a conseguir en breve. La época de las nacionalizaciones express se ha acabado y ahora los futbolistas esperan su turno para obtener esa nacionalización en la misma fila que el resto de los ciudadanos. Su temporada ha sido discreta, una circunstancia que puede echar para atrás a algunos interesados.

También está en el escaparate Schär, un defensa que ha despertado el interés de algunos equipos de la Bundesliga pero que aun no ha provocado la aparición de ofertas en firme. Su participación en el Mundial puede ayudarle a él a encontrar destino y al club a recuperar la inversión realizada en su fichaje.