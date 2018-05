Multitudinario mitin de Ciudadanos en Granada

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha defendido este jueves el paso "valiente pero correcto" dado estos últimos años en Andalucía por la formación naranja, cuyas iniciativas han permitido "bajar los impuestos, echar a los presuntos corruptos y dignificar un poquito la política".

"Lo cómodo habría sido la pataleta y decir que no a todo", ha dicho Rivera durante su intervención en un acto público celebrado esta tarde en la céntrica Plaza Nueva de Granada junto al portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín.

Rivera ha manifestado que la historia en Andalucía empezó a cambiar el día en que el PSOE perdió la mayoría absoluta, porque hasta entonces, los socialistas habían tenido en el Gobierno "comparsa con otros partidos a los que prometían chiringuitos".

Hasta que, dice, llegó al Parlamento andaluz Cs, que no quiso entrar en el Gobierno pero sí "pactar unos mínimos para que Andalucía funcionara", un paso "valiente pero correcto" que evitó que los "populistas" accedieran al Ejecutivo andaluz.

Tras casi 40 años de gobierno en Andalucía, ha afirmado durante su intervención, dos presidentes andaluces implicados en el caso de corrupción de los ERE estaban "atornillados en el escaño", en alusión a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "los defendían a capa y espada, Ciudadanos les dijo que si no se marchaban del escaño no habría pacto de legislatura", ha recordado Rivera, para quien "no era decente" que ambos dirigentes estuvieran "en el banquillo de los acusados" mientras defendían leyes en el Parlamento.

Tras años de "malos gobiernos, clientelismo y una oposición inexistente en Andalucía", donde PP y PSOE "se repartían las diputaciones como si fueran cromos", la llegada de Ciudadanos ha permitido, según Rivera, logros como la bajada el IRPF o una tarifa plana para los autónomos.

El líder de Cs, que ha defendido una política "liberal y abierta" frente a una "intervencionista" que suba los impuestos y frene la economía, ha dicho que si gobiernan en Andalucía harán de esta tierra "un lugar de oportunidades en el que la Junta no sea tu adversario, sino tu aliado"

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, quien ha señalado que mientras unos han estado 40 años gobernando en esta comunidad "como si fuera un régimen, otros han estado 40 años mirando cómo gobernaban".

Sobre los sondeos que otorgan una subida electoral para esta formación, Marín ha instado a "seguir trabajando" porque, pese a lo "complicado" que fue explicar el acuerdo de investidura de Díaz, "hoy los andaluces reconocen que hicimos lo correcto".