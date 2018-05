A despedir la temporada con una victoria

Acabar la temporada con una victoria, ese es el objetivo del Xerez Deportivo FC este domingo en Chapín ante el Coria. Los azulinos quieren terminar sin conceder una sola derrota en casa, ese será su principal aliciente, mientras que los sevillanos se jugarán el ascenso en este último encuentro de liga.

Conil y Coria se juegan el ascenso de categoría este domingo, pero esta circunstancia no altera los planes de Pepe Masegosa, que considera que "ascenderá el que más se lo merezca y el que gane su partido. Sinceramente, me da igual quien ascienda, me centro en mi equipo".

Sobre la alineación frente al Coria, el técnico azulino explicó que "los jugadores con menos minutos serán los que jugarán el partido. Debo ser justo con mis jugadores y quedar bien con ellos, se lo merecen. No me he parado a pensar ni un segundo en lo que se juegan el Conil y el Coria". Además, recalcó que "pienso que tendrán más ganas de jugar los que menos han jugado y los que no tienen contrato el año que viene, así que no es una ventaja que jueguen los que menos han participado en esta temporada".

El técnico xerecista espera a un rival “con una presión añadida ya que tiene que ganar si quiere ascender, pero nosotros llevamos todo el año con esa mochila. Le doy aún más mérito a mis jugadores por haber cumplido los objetivos con esa presión añadida".

Para este partido, Masegosa contará con las bajas seguras de Manu Lebrón por sanción y de Aziz, que debido a una lesión y unos problemas personales, se ha marchado de la ciudad.