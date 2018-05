"Siento no haber ayudado todo lo que quería"

Yosuke Ideguchi se va de León sin hacer ruido. Llegó a la Cultural en enero en medio de una enorme expectación, acompañado por decenas de periodistas de su país y con la esperanza de que su paso por un equipo profesional español relanzara sus opciones para jugar el Mundial de Rusia. A unas horas de concentrarse con su selección y antes de viajar a Tarragona, donde se despedirá de su actual equipo, hace balance.

En declaraciones a Radio León, Ideguchi lamentó" no haber podido ayudar todo lo que quería". El medio asiático argumenta que "me he tratado de adaptar y jugar duro desde el primer hasta el último día, pero la situación del equipo tratando de mantener la categoría, mi posición en el campo y el hecho de no hablar español quizás hayan influido en la confianza del entrenador".

Ideguchi ha entrado, como el resto de la plantilla, en la convocatoria que ha realizado Rubén de la Barrera para el choque de esté sábado en el feudo del Nástic, pero no volverá a pisar León. Es uno de los 27 jugadores elegidos por el seleccionador nipón Akira Nishino y que se concentrarán desde el lunes para preparar el último choque antes del Mundial que dará paso a la lista definitiva que se dará a conocer el día 31. Ideguchi cuenta con muchas opciones para superar el corte después de perderse la citación anterior, aún con Vahid Halilhodzic en el banquillo del combinado asiático.

Su paso por la Cultural ha sido testimonial. Cedido por el Leeds United, Ideguchi solo participó en cinco partidos acumulando 107 minutos de juego, siendo titular una vez, en el choque que los leoneses y el Rayo Vallecano jugaron en febrero en el Reino de León. Sustituido en el descanso con 0-2 en el marcador, no volvería a pisar los terrenos de juego hasta el punto de ser descartado en las últimas tres jornadas.

No es el único jugador que disputará compromisos internacionales en las próximas fechas. Ibán Salvador jugará el 26 de mayo un choque amistoso que enfrentará a su Guinea Ecuatorial contra Kenia y el canterano Diarra acudirá a la citación de la selección sub 20 de Mali, que en las eliminatorias de clasificación para la Copa de África se medirá a Tanzania.