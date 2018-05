Valladolid marca el futuro del Ademar

Juicio final en el Huerta del Rey, como en la temporada 2010/11 cuando el Ademar de Jordi Ribera se sobrepuso al ambiente adverso para certificar su pase a la Liga de Campeones. Fue una de las noches más recordadas por el ademarismo. Entonces, el BM Valladolid iniciaba el partido empatado a puntos con los leoneses, pero esta vez nada se juega, al menos a priori.

Bajo su nueva denominación, el At. Valladolid aún no ha sumado ante el Ademar y en el cierre de esta temporada aspira a ser octavo en la tabla y evitar rondas previas de la Copa del Rey. No se fían Rafa Guijosa y los suyos de un contrincante que se crece como local por donde han penado equipos de la parte alta. De hecho, pusieron contra las cuerdas dos veces en esta temporada al FC Barcelona.

Sin embargo, es el día del Ademar, el momento para recuperar la mejor versión y regalarse una plaza en la mejor competición de clubes del mundo. Lo merece. No en vano ocupa la segunda plaza de la liga desde hace numerosas jornadas. "No se puede jugar con miedo", asegura Guijosa, que entiende que su equipo está en un buen momento de forma, a pesar del desgaste de alguno de sus jugadores más importantes.

Fernando Hernández y Juanjo Fernández serán baja en un clásico con sabor a final camino de la Liga de Campeones y que no se perderán decenas de seguidores maristas en un escenario talismán. De reojo mirarán, por este orden, el BM Logroño, que recibe al Benidorm, y el Granollers, que jugará como local ante el BM Guadalajara.

RECOLETAS AT. VALLADOLID-ABANCA ADEMAR

ÁRBITROS: Martín Franco/Fernández Fernández