Resistencia antes de la permanencia

La Cultural se mueve a gusto en arenas movedizas en lo que va de liga. De los once partidos que ha disputado contra los seis últimos de la tabla solo perdió en una ocasión, en la jornada inaugural ante el Lorca. De su fiabilidad en los duelos directos ha sacado la ventaja que ahora le permite depender de sí mismo y con la opción este sábado (16:00 horas) de volver a rozar la permanencia.

Le esperan un Nou Estadi inflamado y un Nástic muy necesitado con el estreno de su cuarto entrenador. José Antonio Gordillo es la última baza de un equipo cuya respuesta es una auténtica incógnita tras las emociones a flor de piel vividas durante la semana. En el curso pasado lograron tres victorias seguidas en las jornadas finales para obrar el milagro de la salvación y ahora miran a la Cultural para recorrer el camino.

Rodri controla el balón ante la mirada de los defensas del cuadro tarraconense / La Liga

Los hombres de Rubén de la Barrera se mantienen estables. Se levantaron del barro y no levantaron la voz en la mejor racha de la temporada que sigue abierta. Ahora les toca poner la puntilla, seguir sumando para no volver a los apuros de marzo. Para que nada falle, De la Barrera hace piña y trasladó a toda la plantilla, incluidos el sancionado Angel, el habitual descarte (Magallán) y los jugadores que, como Viti y Zuiverloon, salen de lesión.

La gran decisión en cuanto al once titular se refiere no gira en torno al lateral izquierdo donde parece haber pocas dudas. Iza es el gran favorito para actuar a pierna cambiada porque Viti no está al cien por cien. En la medular puede llegar la sorpresa y, a tenor de las últimas probaturas, Mario, Antonio Martínez y Moutinho se juegan dos puestos sin descartar ninguna opción. La vocación del equipo será nuevamente ofensiva porque al ataque vive mejor.

Dimitrievsky detiene la pelota en una acción del choque de ida / La Liga

La sequía goleadora del Nástic (cinco partidos sin marcar) provoca recelo en la zaga leonesa. Enfrente reaparecerá Álvaro Vázquez, el delantero de más nombre del Nástic, pero no el único. Manu Barreiro y Uche completan una nómina de atacantes cuanto menos notable. Con el estreno de otro técnico en el rival, la Cultural va a ciegas, sin saber lo que se va a encontrar más allá del pobre bagaje de los granotas en su feudo (sólo sumó 18 puntos). Pocas pistas dio Gordillo, que pierde por lesión a César Arzo y Fali.

Otro partido para medir la capacidad de resistencia de una Cultural precisa como un reloj suizo en los encuentros señalados. La permanencia asoma a estas horas por Tarragona en forma de segunda oportunidad. Ganar acercará a la orilla y por esa victoria empujarán cerca de cien valientes hinchas culturalistas, muchos de los cuales recorrerán la península durante la madrugada soñando en blanco.

Alineaciones probables del encuentro / Radio León